Oposición de centroizquierda mantiene triunfo mínimo en Suecia escrutado 94 % de distritos

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Estocolmo, 13 sep (EFE).- La oposición de centroizquierda encabeza el recuento en las elecciones legislativas suecas de este domingo con una ventaja mínima del 49,3 % frente al 49,1 % del bloque gubernamental del primer ministro conservador, Ulf Kristersson, y la ultraderecha pierde su condición de segunda fuerza más votada, escrutado el 94 % de los distritos electorales.

A falta del resultado final y de contabilizar el próximo miércoles los votos procedentes del exterior, el centroizquierda obtendría un sólo diputado de margen frente al bloque gubernamental, con 175 diputados frente a 174. EFE

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