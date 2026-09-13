Dos incendios forestales en Quito movilizan a cerca de 70 bomberos para evitar propagación

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Quito, 13 sep (EFE).- Cerca de setenta bomberos y dieciocho vehículos se desplegaron este domingo para combatir dos incendios forestales registrados en el centro-norte y norte de Quito, capital de Ecuador, donde mantienen "labores de control" para evitar la propagación del fuego, según detalló el Cuerpo de Bomberos de Quito en su cuenta de X.

El jefe de bomberos de Quito, Esteban Cárdenas, compartió en X que el fuego del sector Catzuquí de Moncayo se encuentra en una quebrada de difícil acceso, lo que, sumado a los fuertes vientos, dificulta las labores de extinción.

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"Desde Bomberos de Quito rechazamos estos actos causados por personas irresponsables, que ponen en riesgo la vida y el ambiente", señaló Cárdenas.

Ante estas condiciones, los bomberos desplegaron drones para "identificar el comportamiento del incendio", según detalló la institución en su cuenta de X.

Catzuqui de Moncayo es una zona rural caracterizada por la presencia de terrenos agrícolas.

En torno a las 14:00 (19:00 GMT) una nueva columna de humo alertó de otro incendio en el sector de La Vicentina, lo que llevó a cerrar varias vías de circulación por motivos de seguridad y para facilitar el desplazamiento de los vehículos de emergencia.

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Además, y en un comunicado, los bomberos recomendaron a los vecinos mantenerse dentro de sus viviendas, cerrar puertas y ventanas, evitar el contacto con el aire y, de ser necesario, usar mascarilla.

Según los últimos datos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) actualziados a las 12:00 (17:00 GMT) de este domingo 13 de septiembre, en Ecuador hay trece incendios forestales activos y solo dos de ellos están controlados.

Seis de ellos se encuentran en la provincia andina de Pichincha, cuya capital es Quito. EFE