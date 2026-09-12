Ucrania neutraliza 102 drones y ocho misiles rusos y registra impactos en 20 lugares

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Berlín, 12 sep (EFE).- Las defensas aéreas ucranianas consiguieron neutralizar 102 drones y ocho misiles lanzados por las fuerzas rusas durante la pasada noche, aunque se registraron impactos en 20 emplazamientos distintos, informó la Fuerza Aérea este sábado.

El enemigo atacó durante la noche con una cantidad sin especificar de misiles balísticos Iskander-M/KN-23, así como con ocho misiles de crucero marítimos Kalibr lanzados desde el mar Negro y seis misiles guiados Kh-59/69, según el boletín.

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También se registraron 129 drones, entre ellos aparatos no tripulados de ataque de tipo Shahed, la mitad de ellos con propulsión a reactor, así como municiones merodeadoras S8000 Banderol -híbridos de dron y misil- y drones réplica destinados a confundir las defensas aéreas.

De acuerdo con datos preliminares, las defensas aéreas ucranianas lograron suprimir seis misiles de crucero Kalibr, dos misiles Kh-59/69 y un Banderol, así como 101 drones Shahed, Gerbera y de otros tipos.

"Se detectaron impactos de misiles enemigos y de drones de ataque en 20 emplazamientos, así como la caída de fragmentos derribados en cuatro emplazamientos", admitió la Fuerza Aérea.

Un ataque masivo con drones y misiles contra la región de Odesa (sur) dejó al menos 17 civiles heridos, entre ellos un niño, informaron las autoridades regionales.

El ataque causó daños a la infraestructura civil de la región y destruyó por completo el piso superior de un bloque de apartamentos.

En la ciudad de Krivói Rig, un ataque con misiles contra una fábrica mató a una persona y provocó tres heridos, de acuerdo con el gobernador de la región central de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha. EFE