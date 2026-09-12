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Rusia derriba 230 drones ucranianos e informa de ataques en tres regiones

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Moscú, 12 sep (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 230 drones ucranianos, según fuentes oficiales, que informaron también de ataques enemigos en al menos tres regiones con un muerto y varios heridos.

El gobernador de la región fronteriza de Bélgorod, Alexandr Shuváev, escribió en redes sociales sobre un muerto y 14 heridos, entre ellos cuatro menores, a consecuencia de los ataques de Kiev.

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Las autoridades de Samara, por su parte, informaron de un ataque masivo de drones contra esa región.

Como resultado, se registró un herido y daños en varias empresas industriales, así como algunos edificios residenciales.

También hubo ataques en la región de Rostov, donde fuentes oficiales informaron de la caída de fragmentos de drones sobre varias instalaciones comerciales. EFE

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