Madring desde dentro: un 'paddock' lleno de lujo

Guardar

El circuito de Madring en Ifema Madrid, donde se está celebrando el Gran Premio de España de Fórmula 1, también se vive en el 'paddock', que esconde las entrañas del trazado, con los 'motorhomes' de los equipos y sus pilotos, numerosas celebridades de todos los ámbitos y otras zonas 'VIP' que llenan de lujo un recinto que busca ofrecer una experiencia premium.

Como la Fórmula 1, Madring no solo es velocidad, curvas y adelantamientos. También es lujo y glamour, principalmente en el 'paddock', la zona en la que descansan los equipos y los pilotos durante la jornada en el circuito y por la que pasean también medios de comunicación y los conocidos como 'VIPs'.

PUBLICIDAD

En el 'paddock' se instalan los 'motorhomes', enormes estructuras que se levantan en unas horas en las que los equipos desarrollan su día a día. Allí se desayuna, se come, hay encuentros con los medios o se recibe a diferentes celebridades.

Entre las más destacadas de, al menos, este viernes están los futbolistas del Atlético de Madrid y campeones del mundo Alex Baena y Alejandro Grimaldo, o los jugadores del Real Madrid Fede Valverde, Éder Militao -que estuvo con Fernando Alonso- o Thibaut Courtois, gran amante del automovilismo y propietario de un equipo de F4, que estuvo presente en el box de Ferrari.

PUBLICIDAD

Allí, los medios de transporte más extendido es el buggy o el patinete, que van esquivando gente para llegar a su respectivo destino. Y entre los viandantes puedes encontrar desde 'tiktokers' e 'influencers', hasta al exfutbolista David Beckham, que fue a visitar el 'motorhome' de McLaren o el box de Audi, o el actor Miguel Ángel Silvestre, además del padre de Carlos Sainz, habitual en los circuitos junto a su hijo y que destacó un "ambiente genial" en todo el circuito.

También se dejan ver el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, o el de la F1, Stefano Domenicali, con total normalidad, porque en el 'paddock' cruzarse con alguna celebridad o un piloto se convierte en habitual. También se puede escuchar música en directo a lo largo del día, y degustar comida y bebida gratis en diferentes puntos.

PUBLICIDAD

Aquellos con entradas de 'hospitality', además, pueden disfrutar de espacios con una identidad propia, una propuesta gastronómica diferenciada y ubicaciones privilegiadas en Madring. El circuito destaca Club91, el espacio más exclusivo; La Azotea, en pleno corazón de 'La Monumental'; Ignition Club, para los más puristas del 'motorsport'; Traction Club, un espacio más relajado; y La Terminal, con experiencias inmersivas.