EE.UU. convoca a los embajadores de Líbano e Israel ante el estancamiento del acuerdo

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Washington (EFE).- Los embajadores de Líbano e Israel se reunirán la próxima semana en el Departamento de Estado de Estados Unidos para abordar la implementación del Marco Trilateral alcanzado en junio y los últimos acontecimientos, en un momento de estancamiento de las negociaciones entre ambos países.

La reunión fue confirmada este viernes por un funcionario del Departamento de Estado, que señaló que el Marco Trilateral sigue siendo "el único mecanismo viable" para restaurar la soberanía del Líbano y garantizar la seguridad de Israel.

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La fuente indicó además que la próxima ronda de conversaciones formales se celebrará en Roma en octubre.

El proceso comenzó con contactos directos entre las delegaciones de ambos países en abril y desembocó el 26 de junio en Washington en un acuerdo marco mediado por Estados Unidos.

El pacto contempla una retirada progresiva de las tropas israelíes de determinadas áreas del sur del Líbano y su sustitución por el Ejército libanés mediante la creación de "zonas piloto", además de mecanismos para avanzar en el desarme verificable de grupos armados.

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La primera fase de esas zonas piloto comenzó en julio con la retirada israelí de tres localidades y el traspaso del control al Ejército libanés, pero el proceso se ha visto acompañado de nuevos ataques y de la persistencia de tropas israelíes en territorio libanés.

La séptima ronda de negociaciones, celebrada en Roma a comienzos de agosto, buscó consolidar la retirada y ampliar el modelo de las zonas piloto, mientras continuaban los enfrentamientos en el sur. EFE