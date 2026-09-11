Guardar

LA PAZ SE PREPARA PARA UNAS FIESTAS PATRIAS HISTÓRICAS TRAS REGISTRAR UN SÓLIDO CRECIMIENTO TURÍSTICO EN AGOSTO INFORMA FITUPAZ

PR Newswire

PUBLICIDAD

LA PAZ, México, 11 de septiembre de 2026

· Con casi un millón de pasajeros nacionales e internacionales acumulados en el año, el destino de Baja California Sur mantiene una tendencia positiva de cara a las celebraciones de septiembre.

· El turismo nacional sigue siendo el principal motor del destino, registrando un incremento del 13.2% en agosto.

LA PAZ, México, 11 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- A las puertas de las Fiestas Patrias, los seis territorios que conforman La Paz, Baja California Sur, se encuentran listos para "el grito de independencia", impulsado por una sólida tendencia de crecimiento en la llegada de visitantes que se mantuvo durante el pasado mes de agosto.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el último reporte de tráfico publicado por el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), La Paz, BCS, recibió a un total de 140 mil 700 turistas durante agosto de 2026, lo que representa un dinámico crecimiento del 12.9% en comparación con los 124 mil 700 registrados en el mismo periodo del año anterior. Este notable flujo turístico se convierte en el preámbulo perfecto para las celebraciones patrias de septiembre, atrayendo tanto a viajeros nacionales como internacionales.

El mercado nacional: El gran protagonista

El turismo nacional continúa consolidándose como la columna vertebral del éxito turístico de La Paz. Durante agosto, el aeropuerto local registró la llegada de 137 mil 700 pasajeros nacionales, marcando un repunte del 13.2% frente al mismo mes de 2025.

PUBLICIDAD

Esta tendencia se refleja con mayor fuerza en el acumulado de enero a agosto de 2026, periodo en el que La Paz, BCS, ha dado la bienvenida a 950 mil 600 visitantes nacionales, un 11% superior en comparación con los 856 mil 800 del ejercicio previo. Se proyecta que gran parte de esta base de viajeros nacionales sea la que dinamice la ocupación hotelera y el consumo local durante la semana de las Fiestas de Independencia.

Turismo internacional mantiene paso firme en el acumulado

Aunque la llegada de turistas internacionales se mantuvo estable en agosto con 3 mil pasajeros (cifra similar a la del año anterior), el acumulado anual de enero a agosto revela un extraordinario crecimiento de este segmento. En los primeros ocho meses de 2026, arribaron a La Paz, BCS, 31 mil 400 turistas internacionales, logrando un incremento del 35.9% en comparación con los 23 mil 100 de 2025.

PUBLICIDAD

En cifras globales, el movimiento acumulado global de pasajeros (nacionales e internacionales) en lo que va del año se sitúa en 982 mil 100 viajeros, un 11.6% arriba de la marca del año pasado. Con esto, el destino se encuentra a un paso de rebasar la histórica barrera del millón de pasajeros acumulados justo durante el mes patrio.

Proyecciones y conectividad al alza

A pesar de encontrarse en plena temporada baja y de huracanes, las autoridades y prestadores de servicios se muestran optimistas para la temporada de Fiestas Patrias y el cierre del año.

Esta expectativa favorable se apoya en el incremento de la conectividad aérea programada para el destino. La disponibilidad de asientos y rutas se verá reforzada por el aumento de frecuencias de Aeroméxico en el ámbito nacional, así como de Alaska Airlines en el plano internacional, lo que facilitará la llegada de visitantes que buscan celebrar el Orgullo Mexicano disfrutando de la gastronomía, las playas y los atardeceres únicos de La Paz.

PUBLICIDAD

La Paz, BCS, representa una nueva forma de vivir el turismo: un destino donde el mar, el desierto, la naturaleza, la gastronomía y la sustentabilidad convergen para ofrecer experiencias auténticas.

Los seis territorios que conforman La Paz, BCS, se viven caminando, con un ambiente tranquilo, seguro y una identidad propia.

La Paz ha convertido la conservación en uno de sus principales atributos.

El destino impulsa proyectos de conservación marina, acuacultura regenerativa, cultivo de perlas, restauración de corales, protección de especies endémicas y experiencias de turismo responsable que acercan al visitante a la riqueza natural del Golfo de California, el Océano Pacifico y el desierto peninsular.

PUBLICIDAD

Los territorios generan experiencias complementarias, enriquecedoras. La Paz con su gastronomía, cultura, el malecón, sus actividades wellness y vida marina.

Todos Santos: epicentro del arte, hotelería boutique, gastronomía y también wellness.

El Triunfo: ejemplo vivo del patrimonio, la historia, su paisaje rural y cultura.

La Ventana: con sus deportes de viento, aventura y vida comunitaria.

Los Barriles: ideal para la pesca deportiva, actividades acuáticas y estancias prolongadas por temporada.

Finalmente, Puerto Chale: espacio ideal para la observación de la ballena gris, aves, naturaleza y turismo comunitario.

Para más información acerca de La Paz, BCS, visita https://golapaz.com/

Conecta con nosotros #GoLaPaz

Instagram: https://www.instagram.com/golapaz

Twitter: https://twitter.com/golapaz

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/la-paz-se-prepara-para-unas-fiestas-patrias-historicas-tras-registrar-un-solido-crecimiento-turistico-en-agosto-informa-fitupaz-302876759.html

FUENTE Fideicomiso de Turismo de La Paz, BCS, (FITUPAZ)