Ocon y Gasly, eliminados en la Q2

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Madrid, 12 sep (EFE).- Los franceses Esteban Ocon (Haas) y Pierre Gasly (Alpine), quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda de la calificación (Q2) para el Gran Premio de España, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Madring, el nuevo circuito semi-urbano de Madrid.

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) marcó el mejor tiempo, al cubrir los 5.416 metros de la nueva pista de la capital de España en un minuto, 32 segundos y 431 milésimas, 160 menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) -líder del campeonato-, que, al igual que el anterior completó su intento bueno con las gomas blandas.

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La tercera ronda (Q3), reservada a los mejores diez, se disputará a continuación.

- Eliminados en la segunda ronda (Q2):

11.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

1:33,223

12.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

1:33,388

13.

Esteban Ocon

FRA

Haas

1:33,667

14.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

1:33,753

15.

Yuki Tsunoda

JPN

Racing Bulls

1:34,084

16.

Alexander Albon

THA

Williams

1:35,532

- Eliminados en la primera ronda (Q1):

17.

Carlos Sainz

ESP

Williams

1:35,312

18.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

1:35,388

19.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

1:35,913

20.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

1:38,011

21.

Oliver Bearman

GBR

Haas

sin tiempo

22.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

s.t.