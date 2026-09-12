Ocon y Gasly, eliminados en la Q2

Madrid, 12 sep (EFE).- Los franceses Esteban Ocon (Haas) y Pierre Gasly (Alpine), quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda de la calificación (Q2) para el Gran Premio de España, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Madring, el nuevo circuito semi-urbano de Madrid.
El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) marcó el mejor tiempo, al cubrir los 5.416 metros de la nueva pista de la capital de España en un minuto, 32 segundos y 431 milésimas, 160 menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) -líder del campeonato-, que, al igual que el anterior completó su intento bueno con las gomas blandas.
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La tercera ronda (Q3), reservada a los mejores diez, se disputará a continuación.
- Eliminados en la segunda ronda (Q2):
11.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
1:33,223
12.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1:33,388
13.
Esteban Ocon
FRA
Haas
1:33,667
14.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1:33,753
15.
Yuki Tsunoda
JPN
Racing Bulls
1:34,084
16.
Alexander Albon
THA
Williams
1:35,532
- Eliminados en la primera ronda (Q1):
17.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1:35,312
18.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
1:35,388
19.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
1:35,913
20.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
1:38,011
21.
Oliver Bearman
GBR
Haas
sin tiempo
22.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
s.t.