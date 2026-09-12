Norris saldrá primero en el estreno del Madring

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Madrid, 12 sep (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, saldrá primero este domingo en el estreno del Madring, el nuevo circuito semi-urbano de Madrid, que alberga el Gran Premio de España, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno.

Norris, de 26 años, logró su decimonovena 'pole' en la F1 -la tercera del año- al dominar la calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 5.416 metros de la nueva pista de la capital de España en un minuto, 31 segundos y 824 milésimas, sólo once menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) -líder del campeonato, que saldrá segundo.

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El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá tercero en una carrera que el argentino Franco Colapinto (Alpine) -que al igual que los anteriores, logró su mejor crono con el neumático blando- afrontará desde la novena plaza.