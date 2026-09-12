Gobierno iraquí aprueba investigación conjunta con Irán por drones en la frontera

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Bagdad, 12 sep (EFE).- El Gobierno iraquí aprobó este sábado una solicitud de Irán de llevar a cabo una investigación conjunta con Irán por el hallazgo de plataformas de lanzamiento de drones en la frontera entre ambos países, después de recientes ataques al oleoducto saudí desde territorio iraquí.

"El primer ministro y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Ali al Zaidi, ha aprobado una solicitud de la parte iraní para llevar a cabo una investigación conjunta sobre el hallazgo de plataformas de lanzamiento de drones cerca de la frontera entre Irak e Irán", indicó en un comunicado el portavoz militar iraquí, Sabah al Numan.

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La decisión llega después de que Al Zaidi anunciara varias medidas tras confirmar que los ataques contra el oleoducto saudí Este-Oeste se originaron en la provincia de Maysan, en el sureste, entre ellas la destitución del comandante de Operaciones de la gobernación y el jefe de Policía, así como el cierre de fronteras con Irán.

Sobre este punto, Irán indicó esta mañana que "según han informado las autoridades iraquíes esta madrugada, las fronteras de Shalamcheh y Chazabeh -suroeste del país persa- permanecen cerradas hasta nuevo aviso", dijeron autoridades locales, en unas declaraciones recogidas por la agencia IRNA.

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Una medida que confirmó después Irak, aunque no especificó qué pasos fronterizos fueron cerrados ni tampoco explicó el motivo de la misma, pese a coincidir con los ataques a Arabia Saudí.

En una última actualización, la Autoridad de Pasos Fronterizos iraquí aclaró que "las medidas que se están implementando actualmente en varios pasos fronterizos con Irán son de carácter temporal".

"Estas medidas responden a fines organizativos y de modernización, orientados a reorganizar las operaciones, reforzar la capacidad de respuesta y mejorar los mecanismos de inspección y control", indicó la Autoridad, asegurando con el "objetivo de garantizar la fluidez en el tránsito de viajeros y mercancías",

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Asimismo, destacó que "el movimiento transfronterizo con Irán no se ha interrumpido" porque las operaciones continúan las 24 horas del día en los pasos de Zurbatiyah y Al Munthiriya, facilitando el tránsito.

Arabia Saudí anunció la noche del viernes el cierre "preventivo" del oleoducto Este-Oeste, situado en las regiones de Riad y Medina y que transporta aproximadamente siete millones de barriles de crudo por día, tras sufrir varios ataques con drones procedentes de Irak.

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La alianza de milicias proiraníes Resistencia Islámica de Irak negó este sábado su implicación en el ataque, pero lo cierto es que estos grupos ya habían atacado antes a Riad, lo que llevó a al país del golfo Pérsico a lanzar a finales de julio una ofensiva conjunta con Estados Unidos en respuesta. EFE