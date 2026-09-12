Estabilidad generalizada y temperaturas al alza este domingo, con más de 35ºC en amplias zonas del sur

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España vivirá este domingo una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, con cielos poco nubosos o despejados y sin precipitaciones en la mayor parte del país. Las temperaturas subirán de forma generalizada, con máximas que superarán los 35 grados en amplias zonas de la vertiente atlántica sur.

La nubosidad será más abundante en puntos de Galicia, el Cantábrico, el alto Ebro, Cataluña y el sureste peninsular, donde se esperan intervalos de nubes bajas, probables bancos de niebla durante las primeras horas y una posterior tendencia a despejar.

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En el área del Estrecho y Melilla habrá intervalos nubosos, con posibilidad de alguna llovizna. El resto de la Península y Baleares permanecerá, en general, con cielos poco nubosos o despejados.

En Canarias, se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas, que tenderán a reducirse, mientras que en el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Podrán aparecer algunas nubes de evolución en las zonas meridionales debido a las brisas. También se prevé presencia de calima en zonas altas.

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Las temperaturas subirán de manera generalizada, con ascensos moderados en la mitad norte peninsular y en las zonas altas de Canarias, y más ligeros en el resto. Los valores superarán los 35 grados en amplias áreas de la vertiente atlántica sur, sin descartar que se alcancen también en algunos puntos del suroeste de Galicia y del sur de Canarias.

Las noches seguirán siendo especialmente cálidas, con temperaturas mínimas de al menos 20 grados en buena parte de la vertiente atlántica sur, los litorales mediterráneos del sur y los dos archipiélagos.

En cuanto al viento, destacará el levante fuerte en el Estrecho, con rachas muy fuertes, que también afectará a otras zonas de Cádiz. Soplará viento moderado de componente este y nordeste en los litorales del Cantábrico y del sureste peninsular, con posibles intervalos fuertes en el norte de Galicia y Alborán.

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En Baleares predominará el viento del norte, con intensidad moderada, mientras que en Canarias soplarán alisios, con intervalos fuertes durante las primeras horas y tendencia a amainar. En el resto del territorio se esperan vientos flojos, con predominio de la componente este.