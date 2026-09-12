kiko Hernández se posiciona entre Belén Esteban y Juls Janeiro: "yo me quedo con Belén"

Kiko Hernández hablando con la prensa antes de entrar a su fiesta sorpresa EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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kiko Hernández no se ha mordido la lengua al hablar de Belén Esteban y Juls Janeiro, posicionándose claramente del lado de la excolaboradora: "yo me quedo con Belén", dejando patente su apoyo a la de Paracuellos en medio de la creciente exposición mediática con la hija de la Campanario.

Y es que Kiko también ha sido muy crítico con la maquilladora, a quien ha definido como "una nepo baby" y sobre la que ha lanzado un contundente comentario por la imagen que da en televisión: "tiene que ser una borde como la madre. Tiene que ser una borde, pero bueno.. tiene que ser y encima se cree que es una diva", ha asegurado.

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Frente a estas críticas, Hernández ha puesto en valor precisamente la actitud de Belén como madre y la decisión que tomó en su día de mantener a su hija alejada de la televisión y del dinero fácil: "ahí lo ha hecho muy bien Belén", ha defendido, destacando que Andrea podría haberse "forrado" con su exposición mediática, pero que, en cambio, está estudiando. Para él, esta decisión demuestra que la Esteban ha sabido proteger a su hija de un mundo del que ella misma forma parte.

Por último, ha hecho referencia a una demanda relacionada con Julia, asegurando que, según tiene entendido, habría perdido el procedimiento judicial: "como me ha ganado una demanda que se supone que yo estaba en el supremo, que no sé cuánto, pero al parecer la he perdido, no sé cómo está la cosa", ha explicado. Además, ha bromeado sobre la compra del piso de la joven, ya que afirmó haberse comprado su casa con el dinero de las demandas ganadas: "yo no, porque no se lo he pagado ¿sabes? no se ha podido comprar la casa porque no se lo he pagado".

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