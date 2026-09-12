Etiopía y Rusia buscan consolidar su alianza política y económica en los BRICS

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Nueva Delhi, 12 sep (EFE).- El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, mantuvieron este sábado una reunión bilateral en el marco de la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi para consolidar la alianza política y económica entre ambas naciones.

"Tuve la oportunidad de reunirme hoy con el presidente Vladímir Putin para mantener una conversación constructiva sobre el fortalecimiento de la asociación estratégica entre Etiopía y Rusia", declaró el jefe del Gobierno etíope en un comunicado tras el encuentro.

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Abiy detalló que el diálogo permitió ratificar los acuerdos de cooperación bilateral en sectores prioritarios para el desarrollo y la seguridad de ambas partes.

"Nuestras conversaciones reafirmaron nuestro compromiso compartido de hacer avanzar la cooperación en áreas clave, como defensa y seguridad, comercio e inversión, educación y tecnología", afirmó el mandatario.

Abiy añadió que exploraron vías para "ampliar los intercambios educativos y profundizar la colaboración en los vínculos culturales y entre ambos pueblos".

En el plano multilateral y económico, el líder etíope destacó la coincidencia en la agenda ambiental y el incremento del flujo mercantil.

"Discutimos además el fortalecimiento de nuestra cooperación en materia de clima y prioridades de desarrollo, incluida la colaboración de cara a la COP32, mientras trabajamos juntos para ampliar los intercambios comerciales y económicos de beneficio mutuo", sostuvo.

La cita entre Abiy y Putin se suma a la ronda de contactos bilaterales desplegada durante la jornada inaugural de la decimoctava cumbre de los BRICS, donde Etiopía busca afianzar sus lazos estratégicos tras su integración al bloque.

La decimoctava cumbre de los BRICS, que se celebrará hasta el domingo, tendrá su agenda marcada por la guerra en Oriente Medio, las tensiones comerciales y las dificultades para alcanzar consensos dentro de un bloque ampliado a once miembros. EFE

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