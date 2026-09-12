Putin aborda tensiones en golfo Pérsico con príncipe heredero de Abu Dabi

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Nueva Delhi, 12 sep (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, abordó este sábado la escalada en el golfo Pérsico con el príncipe heredero de Abu Dabi, Jaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, al margen de la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi.

“Confío en que, a pesar de todas las dificultades actuales, la situación se arreglará”, dijo Putin, citado por medios rusos.

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Putin se congratuló por la posibilidad de abordar con el príncipe heredero de Abu Dabi las relaciones bilaterales y confió en escuchar su valoración de la situación actual en la región.

“Es muy importante para nosotros escuchar su valoración de los acontecimientos que se desarrollan en la región en este preciso momento", dijo Putin al inicio de la reunión entre ambos.

El mandatario ruso aseguró que Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en uno de los países más cercanos a Rusia en la región.

Precisó que no se refiere solo a cuestiones económicas, donde “todo va bien”, sino también a la cooperación política en asuntos relacionadas con la seguridad.

“La región atraviesa actualmente un periodo muy difícil en su desarrollo. Mantenemos contacto permanente con las autoridades de Emiratos Árabes Unidos”, dijo.

Los BRICS, que celebran una cumbre este fin de semana en Nueva Delhi, reúnen a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia.

Desde el inicio de la guerra en febrero contra Irán, la relación entre Abu Dabi y Teherán entró en una fase de abierto deterioro, marcada por la confrontación militar, las acusaciones cruzadas y un progresivo distanciamiento diplomático y económico.

Incluso, Emiratos llegó a suspender en agosto, hasta nuevo aviso, todas sus relaciones comerciales, intercambios mercantiles y transacciones financieras con Irán, aliado estratégico de Rusia. EFE