Filipinas busca al capitán del barco incendiado con 35 muertos y 54 desaparecidos

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Bangkok, 12 sep (EFE).- Las autoridades de Filipinas indicaron este sábado que buscan al capitán del barco de pasajeros cuyo incendio el miércoles cerca de la isla de Coron, oeste del país, deja un balance provisional de 35 muertos y 54 desaparecidos.

En una rueda de prensa, la portavoz de la Guardia Costera, Noemie Cayabyab, señaló hoy que según la investigación abierta el capitán podría encontrarse entre las 43 personas que sobrevivieron al incidente.

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Las autoridades quieren tomar declaración al capitán para determinar su posible responsabilidad en el accidente. Cayabyab señaló previamente que no se descarta un delito de negligencia por parte de la tripulación.

"Sin duda, el capitán tiene una responsabilidad y una obligación legal", afirmó Cayabyab en un comparecencia retransmitida por las redes sociales de los guardacostas.

Conforme a las pesquisas, el fuego comenzó en la tarde del miércoles en la bodega de carga del ferri, que partió el martes desde Manila en un trayecto de unas 12 horas, por una causa que aún no se ha podido determinar y en cuestión de minutos las llamas envolvieron a la embarcación, donde viajaban 115 pasajeros y 17 tripulantes.

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Las autoridades lograron el viernes acceder por primera vez al barco y recuperar los restos mortales de 30 personas, lo que eleva a 35 el número de fallecidos.

Cayabyab indicó que conforme a la última actualización hay 54 desaparecidos, sin descartar la presencia a bordo de personas que no figuraban en el manifiesto de pasajeros del barco.

Los equipos de emergencia tienen previsto continuar esta jornada con su trabajo de recuperación de cadáveres dentro del navío, trasladado cerca de la costa de Corón -en la turística provincia de Palawan y en el mar de China Meridional- para facilitar la labor.

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Por su parte, una portavoz de la Oficina Municipal de Reducción de Gestión del Riesgo de Desastres de Coron confirmó el jueves a EFE que dos ciudadanos de origen chileno que iba en el buque fueron rescatados y trasladados al hospital.

De acuerdo con esta fuente, son los únicos extranjeros que de momento constarían en la lista de personas a bordo, pero esta información aún no es definitiva ni ha sido contrastada con otras fuentes.

Los accidentes marítimos en Filipinas se cobran cada año decenas de vidas, la mayoría en naufragios causados por el mal tiempo, el incumplimiento de las normas de seguridad, el defectuoso mantenimiento de los equipos o la sobrecarga. EFE