Un incendio, ya controlado, afectó la zona industrial de la provincia cubana de Matanzas

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La Habana, 11 sep (EFE).- Un incendio registrado este viernes en uno de los depósitos de la Base de Supertanqueros, ubicada en la zona industrial de la provincia cubana de Matanzas (oeste) fue controlado, según informaron medios estatales.

Según una nota publicada en el periódico local Girón, el siniestro fue provocado al producirse un accidente mientras se realizaban labores de mantenimiento en un tanque vacío de la entidad.

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"Se asegura por las autoridades que el incidente no ofrece peligro de propagación, ni para los residentes cercanos", señaló el medio.

Asimismo refirió que el incendio "fue controlado por las fuerzas del Cuerpo de Bomberos, otras cooperantes del Ministerio del Interior y de otros organismos".

Hace cuatro años, el 5 de agosto de 2022, una descarga eléctrica impactó en la cúpula de un depósito de combustible de esa zona industrial de Matanzas, que almacenaba 26.000 metros cúbicos de petróleo, provocando un fuego, una explosión y el incendio de otros tres tanques, lo que causó la muerte de 17 personas y lesiones a otras 146.

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El fuego no quedó completamente extinguido hasta una semana después, después de que ardiesen cuatro depósitos como el primero, y gracias en gran medida al apoyo de especialistas de México y Venezuela. EFE