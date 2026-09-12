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El presidente del Comité Paralímpico Internacional llegará a Cuba la próxima semana

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La Habana, 12 sep (EFE).- El presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, realizará una visita de trabajo a Cuba a partir del próximo lunes 14 de septiembre, informó este sábado el Instituto Nacional de Deportes y Educación Física (Inder).

De acuerdo con el comunicado, Parsons viajará acompañado por el titular del Comité Paralímpico de las Américas, Julio César Ávila Sarria.

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También llegarán a la isla, la directora de Desarrollo para las Américas, Michele Melissa Formonte, y la asistente del presidente del Comité Paralímpico de las Américas, Vanesa Fonseca Abril.

La agenda de dos jornadas en el país caribeño incluye una recepción oficial, encabezada por la presidenta del Comité Paralímpico Cubano, Omara Durand, la atleta más laureada, con 11 títulos dorados entre las ediciones de Londres 2012 y París 2024.

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Además, harán un recorrido por las escuelas superiores de formación de atletas de alto rendimiento, la Universidad del Deporte Cubano, así como sitios de interés histórico y cultural, detalló el Inder.

Cuba posee 105 medallas en sus nueve participaciones en los Juegos Paralímpicos de verano desde 1992. La isla ha alcanzado en estos eventos, 49 medallas de oro, 27 de plata y 29 de bronce.

El paratletismo es uno de los deportes más destacados con 41 coronas, 19 segundos puestos y 20 terceros lugares. EFE

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