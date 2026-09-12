Exgobernador venezolano pide sesión permanente en el diálogo entre la oposición y Gobierno

Guardar

Caracas, 12 sep (EFE).- El exgobernador opositor del estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia) César Pérez Vivas pidió este sábado que el diálogo entre la oposición venezolana y el Gobierno sea continuo y se declaren en sesión permanente, luego de que ambas partes concluyeran el pasado agosto un primer encuentro y se espera que retomen este mes una nueva etapa de conversaciones.

"No es posible conversar cinco días e irse mientras las familias venezolanas aguantan una situación insoportable. La mesa debe centrarse en un solo objetivo crucial: garantizar condiciones para las elecciones presidenciales", manifestó Pérez Vivas en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

El exgobernador dirigió esta recomendación a Dinorah Figuera, cabeza de la delegación opositora, de cara al arranque este mes del segundo ciclo de conversaciones con el Gobierno.

El pasado 12 de agosto, el chavismo y este sector opositor, del que no forman parte los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, cerraron el primer ciclo del diálogo después de una semana de discusión.

Las partes acordaron entonces la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos jueces son acusados de servir al Gobierno, y recuperar activos de la reserva internacional del país depositada en el Banco de Inglaterra, para la atención de las víctimas del doble terremoto del pasado junio.

PUBLICIDAD

Tras esto, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, modificó un artículo de la ley del TSJ para ampliar la participación de la sociedad civil en el comité de postulaciones que nombrará a nuevos magistrados, un paso que, a juicio de los opositores, permitirá que haya más independencia a la hora de hacer las designaciones.

Figuera, quien defiende que es la "presidenta" de la AN elegida en 2015, entonces controlada por la oposición, regresó en junio a Venezuela para desarrollar un "plan estratégico para la democracia" junto al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el "acompañamiento" de Estados Unidos. EFE

PUBLICIDAD