Agencias

Tres muertos y 13 heridos en Donetsk por ataques de Kiev, según autoridades

Guardar

Moscú, 12 sep (EFE).- Tres personas murieron y otras trece resultaron heridas este sábado en la región ucraniana de Donetsk, anexionada por Rusia, debido a los ataques con drones de Kiev, informaron las autoridades locales.

"Tres personas murieron y trece civiles más, entre ellos un niño, resultaron heridos hoy en la república (de Donetsk) debido a ataques con drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania", declaró el gobernador prorruso Denis Pushilin en un comunicado difundido por su servicio de prensa.

PUBLICIDAD

Añadió que estos ataques dañaron además once edificios residenciales, cuatro instalaciones de infraestructura civil y varios vehículos.

La víspera Pushilin informó de dos civiles muertos y siete heridos por la intensificación de los ataques ucranianos en la región. EFE

Últimas Noticias

EEUU impide el paso de 100 barcos comerciales tras dos meses del nuevo bloqueo a Irán

Infobae

Miguel Méndez: "Tenemos que ir a ganar, no solo decirlo"

Miguel Méndez: "Tenemos que ir a ganar, no solo decirlo"

Sobreviviente latino demanda a Amazon por accidente aéreo en Miami que dejó cinco muertos

Infobae

Exgobernador venezolano pide sesión permanente en el diálogo entre la oposición y Gobierno

Infobae

Detenidas 284 personas durante las manifestaciones por el aniversario del golpe de Estado de 1973 en Chile

Detenidas 284 personas durante las manifestaciones por el aniversario del golpe de Estado de 1973 en Chile