Tres muertos y 13 heridos en Donetsk por ataques de Kiev, según autoridades

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Moscú, 12 sep (EFE).- Tres personas murieron y otras trece resultaron heridas este sábado en la región ucraniana de Donetsk, anexionada por Rusia, debido a los ataques con drones de Kiev, informaron las autoridades locales.

"Tres personas murieron y trece civiles más, entre ellos un niño, resultaron heridos hoy en la república (de Donetsk) debido a ataques con drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania", declaró el gobernador prorruso Denis Pushilin en un comunicado difundido por su servicio de prensa.

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Añadió que estos ataques dañaron además once edificios residenciales, cuatro instalaciones de infraestructura civil y varios vehículos.

La víspera Pushilin informó de dos civiles muertos y siete heridos por la intensificación de los ataques ucranianos en la región. EFE