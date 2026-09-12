Crónica del España - Estados Unidos: 66-76

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España no ha podido romper su maldición ante Estados Unidos y ha caído este sábado por 66-76 en las semifinales del Mundial femenino de baloncesto de Berlín (Alemania), en un partido en el que las de Miguel Méndez llegaron a dominar por siete puntos y a ponerse por delante en el tercer cuarto, pero no pudieron sostener el pulso hasta el final, por lo que disputarán el partido por el bronce.

Era la cuarta semifinal mundialista de la historia de España, que sigue sin poder derrotar a Estados Unidos después de doce enfrentamientos, todos ellos saldados con derrota. Eso sí, el dar la cara hasta casi el final ante las mejores --sobre el papel-- del campeonato les permitirá acudir con optimsmo al duelo de este domingo a las 16.30 horas ante las anfitrionas alemanas, con ganas de colgarse una medalla y de subir al 'podio'.

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Las españolas saltaron a pista convencidas de que el sueño era posible y sorprendieron de inicio a un equipo estadounidense que, pese a algunas bajas importantes, cuenta con buena parte del talento de la WNBA, la mejor liga del mundo. El 'A por el bote' que cantaron las jugadoras españolas antes del calentamiento final se trasladó a la pista, con una salida eléctrica que permitió a España situarse con un 7-0 y posteriormente alcanzar una máxima renta de siete puntos, aunque Estados Unidos fue reaccionando hasta cerrar el primer cuarto por delante (18-21).

España mantuvo la pelea en el segundo periodo, en el que consiguió contener el empuje estadounidense y llegó a colocarse a dos puntos (36-38) antes de que Breanna Stewart, desde el tiro libre, permitiera a las norteamericanas llegar al descanso con una mínima ventaja de tres puntos (36-39). Iyana Martín asumió protagonismo en este tramo y firmó un espectacular triple en desequilibrio, bien defendido y sobre la bocina de posesión, mientras Awa Fam aportaba también puntos importantes en una primera mitad en la que las españolas no dejaron que Estados Unidos se escapara.

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Y el tercer cuarto confirmó que España podía aspirar a todo. María Conde encadenó dos triples prácticamente consecutivos, Iyana Martín añadió otro lanzamiento exterior y las de Miguel Méndez consiguieron recuperar la iniciativa hasta ponerse por delante. Con 45-46, Awa Fam tuvo incluso una oportunidad clara para colocar a España dos puntos arriba, pero no pudo convertir una acción aparentemente sencilla bajo el aro. Estados Unidos aprovechó después sus oportunidades para recuperar el mando, aunque España respondió de nuevo y llegó al último minuto con el encuentro completamente abierto, hasta cerrar el tercer periodo con empate a 58.

Pero, aunque el último cuarto comenzó con todo por decidir, Estados Unidos apretó y España empezó a decaer en ánimos y en opciones. Las estadounidenses demostraron entonces su mayor profundidad y capacidad para castigar cada error. Kahleah Copper y Jackie Young comenzaron a encontrar espacios, mientras Breanna Stewart aportaba puntos desde el tiro libre y Chelsea Gray aparecía también en los momentos importantes.

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España resistió hasta el 60-62, pero una pérdida de Awa Fam permitió a Stewart poner el 60-64 y, poco después, Aliyah Boston amplió la diferencia hasta el 60-66. Las estadounidenses ya no volvieron a ceder el control pese a los intentos finales de las españolas.

Conde y Martín fueron las máximas anotadoras de España, ambas con 17 puntos, mientras Awa Fam terminó con nueve puntos y siete rebotes, y Raquel Carrera aportó seis puntos, tres rebotes y dos tapones. El equipo español terminó con un 38 por ciento de acierto en tiros de campo, un 23 por ciento en triples y un excelente 91 por ciento desde el tiro libre, además de superar a Estados Unidos en asistencias (19-13) y tapones (4-2), aunque perdió la batalla del rebote (35-41).

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En Estados Unidos, Breanna Stewart lideró el ataque con 16 puntos y seis rebotes, mientras Kahleah Copper sumó 13 puntos y cinco rebotes y Jackie Young aportó 12 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias. Paige Bueckers, una de las grandes referencias estadounidenses, se quedó en 6 puntos, 3 rebotes y 7 asistencias, mientras Caitlin Clark apenas pudo aportar un punto en 16 minutos. Aun así, el talento colectivo estadounidense terminó decidiendo un encuentro en el que España llegó a estar por delante y tuvo opciones reales de dar la sorpresa.

FRANCIA APLASTA A ALEMANIA EN LA OTRA SEMIFINAL

La selección española tendrá ahora que recomponerse para pelear por la medalla de bronce ante Alemania, mientras Estados Unidos disputará la final contra Francia, que previamente había aplastado a Alemania (86-64) en Berlín. Francia se clasificó para la final del Mundial de 2026 tras imponerse con autoridad a las locales, en un partido que dominó de principio a fin y en el que llegó a mandar por 22 puntos.

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El conjunto francés reaccionó al único momento de ventaja alemana, un 22-23 al final del primer cuarto, con un parcial de 12-5 que le permitió recuperar el control y ampliar progresivamente su renta. Gabby Williams lideró a Francia con 22 puntos, cinco rebotes, cinco asistencias y cuatro recuperaciones, bien secundada por Janelle Salaun, que firmó un doble-doble de 14 puntos y 11 rebotes. Marine Johannes aportó 13 puntos y Valeriane Ayayi, diez. Alemania, que llegó a acercarse a nueve puntos en el tercer cuarto, no pudo contener el último arreón francés, un parcial de 12-0 definitivo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 66 - ESTADOS UNIDOS, 76 (36-39, al descanso).

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Martín (17), Cazorla (2), Conde (17), Carrera (6) y Fam (9) --quinteto inicial--; Ortiz (-), Ginzo (-), Pueyo (-), Gustafson (6), Buenavida (5), Flórez (4) y Torrens (-).

ESTADOS UNIDOS: Gray (5), Copper (13), Young (12), Collier (7) y Stewart (16) --quinteto inicial-- Clark (1), Bueckers (6), Reese (5), Boston (6) y Howard (5).

--PARCIALES: 18-21, 18-18, 22-19 y 8-18.

--ÁRBITROS: Anaya (PAN), Kato (JAP) y Woolcock (AUS). Sin eliminados.

--PABELLÓN: Uber Arena de Berlín.