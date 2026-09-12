El buque 100 % eléctrico que unirá a Colonia y Buenos Aires ya se encuentra en Uruguay

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Nueva Palmira (Uruguay), 12 sep (EFE).- El buque eléctrico que unirá la ciudad uruguaya de Colonia del Sacramento con Buenos Aires y que tiene capacidad para transportar a 2.100 pasajeros arribó a Uruguay, informaron este sábado las autoridades.

El barco 'China Zorrilla' fue presentado como "el ferry 100 % eléctrico más grande del mundo" por la empresa Buquebus, que apuntó que este contará en ambos puertos "con infraestructura de carga especialmente desarrollada para abastecer su sistema de baterías, permitiéndole realizar la travesía y recargar la energía necesaria para continuar su operación".

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Construido por el astillero Incat Tasmania de Australia, el buque de 130 metros de eslora y 32 metros de manga arribó al puerto uruguayo de Nueva Palmira sobre el Black Marlin, un barco semisumergible para transportar embarcaciones de gran tamaño.

Este sábado, el ministro de Turismo uruguayo, Pablo Menoni, dijo a EFE en la terminal portuaria que el barco 'China Zorrilla' aumentará la capacidad de trasladar turistas desde Argentina a través del Puerto de Colonia, principal entrada de visitantes a Uruguay.

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Asimismo, hizo hincapié en que permite hacerlo de forma amigable con el medioambiente: "Tener el barco más grande del mundo con propulsión 100 % eléctrica es un hito y pone a Uruguay en el foco mundial", subrayó.

Mientras tanto, la ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Fernanda Cardona, también aseguró que la llegada del barco es "un hito importante" y dijo que el país vuelve a ser pionero y reafirma la estrategia de energía que comenzó hace más de 15 años.

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En Uruguay, más del 95 % de la energía se genera a partir de fuentes renovables, tras una primera etapa de transformación que se llevó a cabo a partir de la descarbonización casi total de la matriz energética.

Este comenzó en el año 2010 y tuvo una inversión de unos 8.000 millones de dólares.

De hecho, el 98 % de la energía eléctrica generada en 2025 fue de origen renovable y el 8 % de la electricidad generada en el país fue exportada, según datos difundidos por la Dirección Nacional de Energía.

"Yo creo que este es un hito muy importante, estamos hablando de la movilidad eléctrica, algo que Uruguay viene impulsando desde la transformación energética que hicimos", dijo a la prensa el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. EFE

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