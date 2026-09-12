El aeropuerto de Nashville inicia el proceso para renombrarse en honor a Dolly Parton

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Nueva York, 12 sep (EFE).- La Junta de Comisionados de la Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Nashville (MNAA) votó por unanimidad en las últimas horas modificar su política de denominación y comenzar el proceso formal para rebautizar el Aeropuerto Internacional de Nashville en honor a la recién fallecida leyenda de la música country Dolly Parton.

La decisión, adoptada por 6 votos a favor y ninguno en contra el viernes, supone el primer paso de una iniciativa multifacética para rendir tributo a la cantante, fallecida el pasado 25 de agosto a los 80 años tras una breve batalla contra el cáncer.

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Aunque el nombre definitivo aún no se ha determinado, la junta directiva señaló a través de un comunicado que trabaja en estrecha colaboración con las partes correspondientes para definir "cuidadosamente cómo se incorporarán el nombre y el legado de Dolly Parton" en las instalaciones.

"Prevemos contar con planes más concretos en los próximos meses para informar sobre las siguientes etapas y la implementación", anota el comunicado.

Nacida en Tennessee en enero de 1946, Parton se instaló en Nashville en 1964, donde forjó una histórica carrera musical y una prolífica labor filantrópica que la convirtieron en uno de los máximos iconos culturales del estado y del país. EFE

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