Edmundo González Urrutia celebra lanzamiento de dos redes contra la opacidad en Venezuela

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Caracas, 12 sep (EFE).- El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia celebró este sábado la creación de las redes Pulso y REMI, dedicadas, respectivamente, a la documentación de derechos humanos y al fortalecimiento del periodismo independiente frente a la opacidad en Venezuela.

En su cuenta de X, subrayó que ambas iniciativas parten de una necesidad que "debería estar garantizada por las instituciones de cualquier democracia", que los ciudadanos "puedan conocer lo que ocurre en su país, acceder a información confiable, contrastar versiones y exigir cuentas a quienes ejercen el poder".

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Sin embargo, añadió, periodistas, medios, organizaciones de derechos humanos y universidades han tenido que documentar durante años "lo que se intenta ocultar, preservar información que puede perderse y buscar nuevas maneras de hacerla llegar a los ciudadanos".

"Para mí, estas dos iniciativas, tanto Pulso Venezuela como REMI, muestran que frente a la opacidad y la censura, la sociedad venezolana no ha dejado de construir capacidades", concluyó González Urrutia, exiliado en España desde 2024.

El viernes, un grupo de 13 medios y organizaciones de Venezuela anunció el lanzamiento de la Red Venezolana de Medios Independientes (REMI), un espacio colaborativo en defensa de la libertad de expresión en el país.

REMI es una iniciativa que viene a "ampliar y a servir de puente entre medios, redes, organizaciones e iniciativas que comparten el propósito de la defensa de libertad de expresión y el sueño de reconstruir la democracia venezolana", dijo durante una transmisión en YouTube el director del medio El Pitazo, César Batiz.

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El jueves, las ONG Acceso a la Justicia, Observatorio Venezolano de Fake News, Justicia, Encuentro y Perdón y Observatorio de Universidades presentaron Pulso, una web conjunta que agrupa información sobre la situación de derechos humanos, así como de justicia, desinformación y centros de educación superior en Venezuela. EFE