2-2. A Xabi Alonso no le funciona la defensa

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Londres, 12 sep (EFE).- El Chelsea de Xabi Alonso, con doce goles encajados en seis partidos, tiene un problema grave en defensa y este sábado volvió a relucir y los 'blues' se dejaran dos puntos (2-2) contra el recién ascendido Hull City, que aún no conoce la derrota.

Parecía por fin un partido plácido para los de Stamford Bridge, que ganaron el miércoles en la Copa de la Liga al Leeds United por 6-3, pero los errores en defensa les condenaron a un empate insuficiente y doloroso por ser, además, en casa.

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El golazo de Morgan Rogers a los siete minutos, el segundo suyo con la camiseta del Chelsea y después de dar tres asistencias contra el Leeds, quedó en nada cuando antes del descanso el Hull ya iba por delante en el marcador.

Los 'tigers' se lo creyeron gracias a un regalo de Jorrel Hato antes de la media hora. El lateral neerlandés se comió el bote de la pelota, en un error infantil impropio de un profesional, y permitió que Mohamed Belloumi enganchara una volea a bocajarro imparable para 'Dibu' Martínez.

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Pocos minutos después, fue el balón parado el que dañó al Chelsea, que dejó que el Hull rematara de cabeza un córner al larguero y que después Oliver McBurnie bajara sin oposición la pelota para que Belloumi de nuevo cazara otra volea. Esa vez con un poco de fortuna, porque su remate rebotó en un defensa y engañó al 'Dibu'.

Al Chelsea le quedaban más de 45 minutos por delante para reaccionar, pero solo Joao Pedro, culminando un jugadón de Cole Palmer por una banda, pudo rascar un punto.

De hecho, el Hull pudo ganar en la recta final gracias a las innumerables contras de las que gozó y que deben preocupar a Xabi Alonso. Su Chelsea marca mucho, y es el equipo que más anota de la Premier, pero también recibe mucho. Solo el Ipswich Town y el Crystal Palace han encajado más goles.

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El empate, unido a la derrota de la semana pasada contra el Arsenal, complica su arranque liguero y los 'blues' son cuartos, con siete unidades, y pueden quedarse a cinco de los líderes si Manchester City y Arsenal ganan este fin de semana.

El sorprendente Hull suma dos triunfos y dos empates y es tercero con ocho puntos.

- Ficha técnica:

2 - Chelsea: Martínez; Gusto (Welbeck, m.78), Fofana (Lacroix, m.86), Colwill, Hato (Chavarría, m.46); James, Lavia (Barco, m.69), Palmer; Neto, Rogers y Joao Pedro (Estevao, m.86).

2 - Hull City: Tzolakis; Coyle (Norton-Cuffy, m.82), Ajayi, Egan, Mendy (Herrington, m.59), Giles; Crooks (Iroegbunam, m.69), Slater; Stroud (Thomas, m.60), Belloumi (Cho, m.60) y McBurnie (Vaz, m.82).

Goles: 1-0, m.7: Rogers. 1-1, m.28: Belloumi. 1-2, m.34: Belloumi. 2-2, m.88: Joao Pedro.

Árbitro: Farai Hallam. Amonestó a McBurnie (m.17), Egan (m.51), Crooks (m.54), Iroegbunam, m.88) y Norton-Cuffy (m.96) por parte del Hull City.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 4 de la Premier League disputado en Stamford Bridge (Londres).