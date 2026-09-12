Edmundo Arrocet, indiferente ante las críticas por 'comercializar' con su enfermedad

04/09/2026 Edmundo Arrocet. Momentos complicados para Edmundo Arrocet después de que en una revisión médica le diagnosticasen una mancha y un bulto en el riñón. Y aunque todavía no conoce los resultados de las pruebas médicas que determinarán si es grave o no, el humorista chileno ha roto su silencio en declaraciones exclusivas a la revista Semana poniéndose ya en el peor escenario posible. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Momentos complicados para Edmundo Arrocet después de que en una revisión médica le diagnosticasen una mancha y un bulto en el riñón. Y aunque todavía no conoce los resultados de las pruebas médicas que determinarán si es grave o no, el humorista chileno ha roto su silencio en declaraciones exclusivas a la revista Semana poniéndose ya en el peor escenario posible.

"Asumo que estoy en la recta final de mi vida sin dramas", ha confesado, asegurando que tiene claro que si "el quiste es malo y tiene difícil tratamiento, no lo quiero. Tampoco si me obliga a depender de una máquina". "Tuve a mi segunda mujer con cáncer y sé lo que es... Fue un año y medio de sufrimiento terrible. No me voy a someter a ningún tratamiento así. Si es malo lo asumiré" ha revelado.

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Unas palabras por las que se especula que podría haber cobrado y que han provocado que personas cercanas a María Teresa Campos, como su hija Carmen Borrego o su íntima amiga Mayte Valdeomar, critiquen cómo puede comercializar con algo tan delicado como su salud sin saber siquiera todavía si está enfermo, apuntando además que les parece muy raro que le haya pillado la prensa saliendo del hospital cuando llevaba varios meses sin tener noticia.

Ajeno a estos comentarios, Edmundo ha reaparecido de lo más tranquilo y sonriente ante las cámaras de Europa Press y, evitando responder a la hermana de Terelu Campos porque "no he visto nada" aunque no ha podido contener una carcajada, ha desvelado que será "este lunes" cuando "me entreguen los exámenes y ahí ya sé todo", confirmando que en apenas 3 días sabrá si el quiste o la mancha del pulmón son malignos.

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