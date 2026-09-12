La persistente inflación en EEUU apunta a una posible subida de tipos la próxima semana

Guardar

Washington, 12 sep (EFE).- La economía de Estados Unidos se enfrenta a una semana crucial con la inflación resistiéndose a bajar, lo que podría forzar a la Reserva Federal a anunciar el miércoles una subida de los tipos de interés que lastraría el acceso al crédito y complicaría las cuentas de las familias en plena campaña electoral de medio mandato.

Los datos del IPC correspondientes al mes de agosto dados a conocer el viernes, los últimos en publicarse antes de la reunión de política monetaria que la Fed celebra la próxima semana, mostraron una subida de precios que se mantiene persistente y que aviva la posibilidad de que el banco central opte por incrementar el referencial.

PUBLICIDAD

Debido a un nuevo incremento de los precios del combustible derivado de la guerra contra Irán, el indicador se mantuvo plano en el 3,4 % interanual en agosto después de haber registrado bajadas en los dos meses anteriores.

El dato subyacente, que excluye energía y alimentos por su volatilidad, sí mostró un descenso con respecto a julio, pero fue de apenas una décima hasta quedar en el 2,4 %.

La cifras revelaron así un encarecimiento de bienes y servicios que aún queda por encima de la meta del 2 % marcada por la Fed y los operadores en Wall Street reaccionaron el viernes asegurando posiciones y anticipando que la entidad emisora incrementará el precio del dinero (actualmente en una horquilla entre el 3,5 y el 3,75 %) en un cuarto de punto, en lo que supondría la primera subida de tipos en el país desde julio de 2023.

PUBLICIDAD

De acuerdo a la herramienta FedWatch, que traduce los precios de los futuros de fondos federales a 30 días negociados en la Bolsa Mercantil de Chicago en un porcentaje de probabilidad sobre lo que puede decidir la Reserva Federal, la posibilidad de que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) incremente tipos en un cuarto de punto el 16 de septiembre es, tras conocerse el IPC de agosto, del 90 %.

Está será la primera prueba de fuego para el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, que desde su llegada en mayo ha reiterado que no va tolerar que la inflación, parte del mandato del emisor, de descontrole.

"Mientras los precios del petróleo sigan subiendo los riesgos inflacionarios permanecerán altos y las expectativas de endurecimiento monetario aumentarán", explicó John Canavan, analista de Oxford Economics.

A su vez, los rendimientos para los bonos del Tesoro a largo plazo, que en las últimas semanas han alcanzado niveles no vistos en 20 años, cayeron ligeramente, subrayando esas expectativas de los inversores a cuenta de un endurecimiento monetario inminente, y a su vez indicando que el mercado prevé menor inflación y unos tipos más bajos a largo plazo.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, la posibilidad de unos tipos más altos a partir de la semana que viene chocan con las reclamaciones del presidente Donald Trump, que ha venido exigiendo mucha más flexibilización para estimular el crecimiento.

También complican el panorama económico a las familias estadounidenses, que están teniendo que sobrellevar las subidas de precios motivadas por una guerra que inició el magnate neoyorquino y de la que, seis meses después, sigue sin poder salir mientras se avecinan unas legislativas en las que los sondeos no acompañan al mandatario.

PUBLICIDAD

Con el acceso al crédito más restringido, muchos creen que Trump y los republicanos, que habían hecho de la lucha contra la inflación del último lustro uno de sus caballos de batalla, están aún más cerca de perder el exiguo control que ejercen actualmente sobre las dos Cámaras del Congreso en los comicios del próximo 3 de noviembre. EFE