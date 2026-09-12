Un buceador fallece en la zona de Radazul, en El Rosario (Tenerife)

12/09/2026 112 Canarias POLITICA ESPAÑA EUROPA ISLAS CANARIAS AUTONOMÍAS 112 CANARIAS

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Un buceador ha fallecido este sábado en la costa en la zona de Radazul, en El Rosario (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El incidente se ha producido sobre las 10.34 horas cuando el 112 Canarias ha recibido una alerta en la que se informaba de que un buceador se encontraba en apuros cerca de la costa en la citada zona.

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Seguidamente se han trasladado hasta el lugar efectivos del Servicio de Urgencias Canarias que asistieron al buceador, que fue acercado a puerto en una embarcación, comprobando que el mismo se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar básica y avanzadas pero no obtuvieron resultado y solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Para la resolución del incidente también se activó a Salvamento Marítimo, así como a Salvamento de Playas, además de Policía Local y Guardia Civil.