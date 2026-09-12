Desplazados por ofensiva hutí en Yemen siguen aumentando rápidamente y se elevan a 76.000

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Ginebra, 12 sep (EFE).- Al menos 76.000 personas han huido de sus hogares en Yemen desde el mes de julio, especialmente en las últimas semanas debido a la ofensiva de los rebeldes hutíes en el oeste del país, alertó este sábado la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

"Las cifras casi se han duplicado de la noche a la mañana, y son cuatro veces más que las de la semana pasada", advirtió la agencia de Naciones Unidas, que hace apenas 24 horas calculaba el número de desplazados en 46.000.

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Según la OIM, la mayoría de las familias que huyen de zonas de enfrentamientos como Taiz, Lahj o Hudeida "huyen sin nada más que la ropa que llevan puesta", dejando atrás sus hogares y medios de vida.

La gobernación (provincia) de Taiz, en la costa occidental del país, es la zona con más desplazamientos (cerca de 50.000 personas), seguida de Lahj (suroeste), con 17.000 desplazados, y Hudeida, también en la costa oeste, con 8.100, de acuerdo con los datos que maneja la agencia.

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Familias enteras siguen huyendo, a menudo durante la noche, sin lugar seguro al que ir, indicó la OIM, advirtiendo que las comunicaciones en las zonas afectadas por los combates siguen interrumpidas, lo que dificulta el contacto con los desplazados y la evaluación de sus necesidades.

La OIM también recuerda que muchas de las familias afectadas ya se había visto obligadas a desplazarse anteriormente, en algunos casos varias veces durante los 12 años de conflicto, por lo que "están exhaustas" y "sus recursos se han agotado".

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Las milicias rebeldes hutíes continúan avanzando hacia posiciones estratégicas en el mar Rojo, en una ruta clave para el comercio marítimo global. EFE