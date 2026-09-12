Sobreviviente latino demanda a Amazon por accidente aéreo en Miami que dejó cinco muertos

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Miami, 12 sep (EFE).- Un sobreviviente de origen latino demandó a Amazon por el accidente aéreo que dejó cinco cubanos muertos en Miami el domingo pasado cuando un avión de carga de la compañía estadounidense impactó una camioneta donde viajaban la víctima y sus compañeros, según documentos judiciales disponibles este sábado.

Los abogados de Roosevelt Sebastián Perdomo Torres, quien sigue hospitalizado, presentaron este viernes una demanda en el Undécimo Circuito Judicial de Florida contra Amazon, Amazon Air Cargo, otras empresas aéreas relacionadas y los dos pilotos de la aeronave por el incidente del 6 de septiembre.

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La demanda, que busca una cifra no precisada de dinero para reparación del daño, acusa al gigante tecnológico y los demás de cargos de negligencia, delegación negligente, responsabilidad estricta por productos defectuosos y pérdida de consorcio por los hechos en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

Perdomo Torres, de 27 años, es uno de los dos sobrevivientes de una camioneta con siete trabajadores de limpieza a los que el avión de Amazon impactó poco después de las 14:00 hora local del domingo (18:00 GMT), cuando se salió de la pista y recorrió unos 400 metros más allá de la superficie pavimentada.

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La querella alega que el "caso, una acción civil por lesiones personales y daños y perjuicios, surge a raíz de una tragedia terrible y evitable", pues la aeronave, un Boeing 767-300, "no ejecutó un aterrizaje seguro ni efectivo".

"Durante al menos un minuto, se emitieron advertencias dentro de la cabina de mando que indicaban que la aeronave se aproximaba a la pista a una velocidad excesiva y descendiendo bruscamente. Algunas de esas advertencias provinieron de uno de los propios pilotos", sostiene el documento, disponible en línea.

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Aunque Perdomo Torres sobrevivió, su defensa sostiene que "el hombre se vio obligado a permanecer en el suelo, consciente de sus graves lesiones, temiendo por su vida y temiendo por los familiares que dejaría atrás si fallecía", por lo que ahora debe recibir atención médica por sus fracturas y desfiguración.

Esta demanda se suma a, al menos, dos que han presentado familias de los fallecidos, como la viuda de Yoel Rodríguez Naranjo, de 53 años, y los hijos de Julio C. Pineda, de 75 años.

Los demás muertos, todos de origen cubano, son Carlos Acosta Fajardo, de 53; Javierkys Reyes Quevedo, de 47, y Rolando Alemán León, de 55 años.

Además de estas demandas, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) también indaga el incidente de la aeronave, que había partido del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan de Puerto Rico, con los dos tripulantes a bordo. EFE

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