Céline Dion en su retorno a la escena: "Había prometido no llorar, no cumplo mis promesas"

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París, 12 sep (EFE).- "Había prometido no llorar, no cumplo mis promesas", dijo este sábado una emocionada Céline Dion al poco de dar comienzo a su primer concierto de regreso a los escenarios en París, tras una ausencia de seis años.

"Son lágrimas de alegría. Me alegro muchísimo de veros", añadió la intérprete de éxitos planetarios como 'All by Myself' o 'My Heart Will Go On' ante un público entregado, según reflejó el diario Le Parisien.

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Ataviada con un elegante vestido negro y tras un retraso de algo más de tres cuartos de hora respecto a la hora prevista de inicio, la cantante canadiense, que padece una rara enfermedad neurológica llamada Síndrome de la Persona Rígida, inauguró el recital con 'On ne change pas', tema de 1998 en el que ya se hizo patente la emoción que envuelve esta cita en el estadio Plenitude Arena.

"¿Oís los latidos de mi corazón? Estoy de pie en el escenario, en esta ciudad que tanto amo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. El camino ha sido accidentado, el trayecto más largo de lo previsto, con paradas imprevistas, pero me he mantenido firme", exclamó también la estrella de 58 años, que prosiguió el espectáculo con 'Destin'.

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El de esta noche, ante unos 35.000 espectadores, es el primer concierto de la serie de recitales que la ganadora de dos Óscar y varios Grammy va a ofrecer en París y que marca su retorno a los escenarios tras seis años de ausencia.

En total ofrecerá 26 conciertos, con los dieciséis iniciales en una primera tanda que se desplegará en el Plenitude Arena hasta el próximo 17 de octubre.

Dada la expectación que generaron los primeros anuncios y la rapidez de la venta de las entradas, añadió diez más que tendrán lugar en mayo de 2027.

Su regreso a escena es una historia de superación frente a la enfermedad neurológica que padece, que afecta a su sistema nervioso y le provoca espasmos.

Por ello, debe someterse a un trabajo intenso para lograr controlar sus músculos -incluido para poder realizar las tareas del día a día, como caminar- y las complicaciones afectan igualmente a sus cuerdas vocales. EFE