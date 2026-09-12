Agencias

66-76. Estados Unidos acaba con el sueño de España, que irá a por el bronce

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Berlín, 12 sep (EFE).- España no pudo doblegar a la favorita Estados Unidos (66-76), que se enfrentará a Francia en Berlín en busca de su quinto oro Mundial consecutivo, mientras que el conjunto hispano volverá a jugar contra Alemania, al igual que en el debut, por la medalla de bronce este domingo.

La veterana Breanna Stewart (20 de valoración) fue la más destacada del ‘Team USA’ y, por parte de ‘La Familia’, de nuevo la joven estrella Iyana Martín, al igual que María Conde, lideraron a España con 17 puntos.

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