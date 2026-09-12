Aumentan a 76 los muertos por el incendio en un barco en el oeste de Filipinas

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El balance de víctimas mortales por el incendio ocurrido el pasado miércoles en un barco cerca del municipio de Corón, en las islas Calamianes, en el oeste Filipinas, ha aumentado a 76, según han indicado las autoridades locales tras el hallazgo de 41 cadáveres más.

Los restos recuperados en las últimas horas del incendio del 'MV June Aster' han sido trasladados hasta el puerto de Corón, ha explicado una portavoz de la Guardia Costera filipina, Noemie Cayabyab, citada por la televisión filipina ABS-CBN.

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La embarcación, en la que viajaban 134 personas --117 pasajeros y 17 tripulantes--, se dirigía a Corón, en la provincia de Palawan, un destino turístico de Filipinas, cuando se declaró el incendio, cuya causa aún no se ha confirmado. Hasta el momento han sido rescatadas 43 personas, incluidos dos ciudadanos chilenos.

La Guardia Costera y Policía Nacional están llevando a cabo la identificación de los cuerpos, mientras las autoridades marítimas investigan el origen del siniestro del buque, propiedad de Atienza Inter-Island Ferries.

El incidente tuvo lugar en aguas cercanas, aproximadamente a 1,2 millas náuticas (unos 2,2 kilómetros) al noreste del barrio de Marcilla, en el extremo suroriental de la isla Busuanga.