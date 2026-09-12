Al menos siete prisioneros mueren durante un motín en una cárcel en el norte de Siria

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Damasco, 12 sep (EFE).- Al menos siete prisioneros murieron durante un motín registrado en la prisión de Ain al Arab (Kobani), en la zona rural de Alepo, en el norte de Siria, después de que varios reclusos provocaran un incendio en el interior del centro penitenciario, informaron este sábado fuentes oficiales.

"Siete reclusos de la prisión de Ain al Arab fallecieron en un incendio que se declaró en el interior de las instalaciones", indicó la agencia oficial de noticias siria SANA, citando a una fuente de seguridad, sin detallar la causa del incendio.

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La agencia recordó que el "centro penitenciario sigue bajo la gestión de su anterior personal administrativo y aún no ha sido transferido a las Fuerzas de Seguridad Interna" sirias.

El motín se produjo un día después del despliegue de las fuerzas de seguridad sirias en Kobani tras los disturbios registrados durante una concentración en memoria de Sami Sheikhmous Hasso, conocido como "Seiban Karmi", un exmiembro de las la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FDS), cuyo cuerpo fue hallado a principios de esta semana en la provincia de Al Hasaka (noreste).

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Responsables de seguridad de Al Hasaka habían informado en un comunicado que se está investigando el asesinato, aunque no se ha determinado oficialmente el móvil.

Medios locales han apuntado tanto a una posible disputa tribal como a los antecedentes de Sheikhmous Hasso en las FDS.

La Dirección de Seguridad Interna en la zona de Ain al Arab informó de que varias personas fueron detenidas "en relación con los ataques" y que continuaba la búsqueda de otros implicados, e instaron a los residentes a "mantener la calma y no dejarse arrastrar por intentos de desestabilizar la zona".

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Estos incidentes se producen menos de tres semanas después de que el comandante de las FDS, Mazloum Abdi, anunciara el 25 de agosto la disolución de esta fuerza liderada por kurdos y su plena integración en las instituciones estatales sirias, incluida la incorporación de las fuerzas de seguridad Asayish -afiliadas a las FDS- al Ministerio del Interior.

Los sucesos consecutivos en Kobani -ciudad cuyo asedio entre 2014 y 2015 la convirtió en un símbolo de la resistencia kurda frente al Estado Islámico- representan una de las primeras pruebas significativas del control de seguridad estatal en la zona tras la transferencia de mando, en un momento en que la confianza entre la población y la nueva estructura de mando aún no se ha consolidado. EFE

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