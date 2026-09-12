Las Berrocal, espectaculares y unidas, deslumbran en la alfombra naranja de Vitoria. Las Berrocal han vuelto a demostrar que, juntas, son pura presencia. Victoria, Vicky, Rocío y Alba se han convertido en unas de las grandes protagonistas de la alfombra naranja del Festival de la Televisión de Vitoria, donde han presentado la nueva temporada de su documental y han derrochado complicidad, naturalidad y felicidad ante las cámaras. Las cuatro, radiantes y perfectamente conjuntadas, han acaparado todas las miradas con sus estilismos en tonos oscuros y unas melenas impecables que han puesto el broche de oro a su espectacular aparición. Especialmente llamativa estaba Alba, que lucía una melena algo más clara de lo habitual. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Las Berrocal han vuelto a demostrar que, juntas, son pura presencia. Victoria, Vicky, Rocío y Alba se han convertido en unas de las grandes protagonistas de la alfombra naranja del Festival de la Televisión de Vitoria, donde han presentado la nueva temporada de su documental y han derrochado complicidad, naturalidad y felicidad ante las cámaras. Las cuatro, radiantes y perfectamente conjuntadas, han acaparado todas las miradas con sus estilismos en tonos oscuros y unas melenas impecables que han puesto el broche de oro a su espectacular aparición. Especialmente llamativa estaba Alba, que lucía una melena algo más clara de lo habitual.

Victoria, Vicky, Rocío y Alba posaron juntas y por separado en la alfombra, demostrando una vez más la enorme complicidad que existe entre ellas. Además, no dudaron en acercarse a los fans que las esperaban, firmando autógrafos, haciéndose fotografías y compartiendo con ellos algunos momentos que dejaron patente lo cómodas y felices que se sienten compartiendo esta aventura familiar.

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Una noche muy especial para las cuatro que llega, además, en un momento de ilusión especialmente significativo para Vicky. Después de que trascendiese su relación con Javier Cabrera ha reconocido que atraviesa una etapa sentimental que no esperaba y que está viviendo con mucha ilusión: "Estoy en un momento que, bueno, pues, sí, ilusionante, que no esperaba y que, bueno, que lo estoy viviendo", confesaba, asegurando que se encuentra bien y que no tiene "nada que esconder". Fiel a su manera de ser explicaba que nunca ha sido demasiado partidaria de ocultar aspectos de su vida: "Los que me conocéis de mucho tiempo, sabéis que lo cuento todo".

Mientras disfrutan de esta nueva etapa televisiva y personal, Las Berrocal también han querido marcar su propio camino y huir de las comparaciones que inevitablemente han surgido con otras conocidas sagas familiares, como Las Campos o Las Pombo. Lejos de etiquetas y comparaciones reivindican su propia historia, su personalidad y la relación que mantienen entre ellas. Una complicidad que volvió a quedar patente en Vitoria, donde las cuatro, espectaculares y felices, demostraron que cuando se juntan, el éxito está asegurado.

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