Bulgaria investiga una nueva explosión en una empresa que exporta armas a Ucrania

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Varna (Bulgaria), 12 sep (EFE).- Un incendio y unas explosiones por causas todavía desconocidas destruyeron anoche un almacén de municiones de la empresa búlgara EMKO, que suministra armamento a Ucrania y cuyo propietario fue víctima hace años de un envenenamiento atribuido a agentes rusos, apenas un mes después de un incidente similar en otra instalación cercana de la misma compañía.

El incendio, seguido de varias detonaciones, comenzó hacia las 23.20 hora local (20.20 GMT) en un depósito situado en Gorni Varpishta, en el centro de Bulgaria, donde se almacenaban municiones y pólvora, según informó la televisión pública BNT.

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Las llama y detonaciones no causaron heridos y los trabajadores presentes fueron evacuados, mientras tres equipos de bomberos combatieron un incendio forestal provocado por las explosiones, ya controlado.

Las autoridades búlgaras han abierto una investigación sobre las causas del suceso y aseguraron que no existe peligro para la población.

El gerente de la planta, Slavcho Dimiev, confirmó que en el recinto había municiones y pólvora, aunque no precisó si estaban destinadas a Ucrania.

El incidente se produjo apenas un mes después de que, el 10 de agosto, otra explosión afectara a un almacén de EMKO en Belitsa, a pocos kilómetros de distancia, donde unos 300 empleados fueron evacuados.

Las primeras hipótesis apuntaron entonces al incendio accidental de un camión cisterna, pero la empresa descartó un error humano y recordó otros sucesos similares en sus instalaciones.

La Fiscalía mantiene abierta una investigación sin excluir ninguna hipótesis, incluido un posible sabotaje.

Tras aquella explosión, equipos del Interior y Defensa rastrearon los bosques cercanos y neutralizaron unos 60 proyectiles dispersados por la deflagración.

EMKO pertenece al empresario Emilian Gebrev, que ha suministrado armas a Ucrania y sufrió en 2015 un envenenamiento con un agente tóxico que Bulgaria vinculó posteriormente a agentes de la inteligencia militar rusa (GRU).

La empresa ya registró explosiones e incendios en otras instalaciones, entre ellas una planta de Karnobat en 2023, donde se almacenaban municiones destinadas a Ucrania. EFE