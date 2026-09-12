18 detenidos en disturbios entre neonazis y antifascistas en ciudad española de Barcelona

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Barcelona (España), 12 sep (EFE).- Dieciocho personas, de las que diez son menores de edad, fueron detenidas por desórdenes públicos en disturbios ocurridos el viernes en la ciudad de Barcelona, capital de la región autónoma española de Cataluña (noreste), en los que nueve agentes de seguridad resultaron heridos de levedad.

Los incidentes comenzaron en el entorno de la plaza Mossèn Jacint Verdaguer, donde la Policía catalana cargó para evitar el enfrentamiento directo entre manifestantes neonazis y antifascistas.

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La organización ultra Núcleo Nacional, contraria a la independencia de Cataluña, había convocado una concentración en el lugar con el lema 'Catalanidad es Hispanidad', a donde llegó un millar de manifestantes antifascistas convocados por la Organización Juvenil Socialista (OJS).

Los incidentes se desplazaron luego a otros lugares de la ciudad, donde manifestantes antifascistas quemaron contenedores de basuras, otro material de mobiliario urbano y lanzaron objetos a los agentes.

Por estos incidentes fueron arrestadas diecisiete personas, de las que nueve son menores de edad, informó este sábado la Policía.

También hubo enfrentamientos al terminar una manifestación a favor de la independencia convocada con motivo de la Diada Nacional de Cataluña, que recuerda la toma de Barcelona en 1714 por las tropas del rey Felipe V en la Guerra de Sucesión española.

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Un grupo de la OJS intentó traspasar la línea policial y los efectivos de seguridad tuvieron que proteger a la líder de Aliança Catalana, Silvia Orriols, política independentista catalana de extrema derecha. Un menor de edad fue detenido por estos incidentes.

Más de 58.000 personas, según datos policiales, participaron ayer en varias manifestaciones en las localidades de Barcelona, Gerona y Amposta a favor de la independencia de Cataluña, convocadas principalmente por la organización soberanista Assemblea Nacional Catalana (ANC).

El acto político de la ANC que siguió a la manifestación de Barcelona terminó con la quema de una bandera de España en el escenario, a la que prendieron fuego tres encapuchados.

Las movilizaciones del movimiento soberanista catalán, muy dividido últimamente, han disminuido progresivamente desde que fracasara el proceso independentista ilegal de 2017, cuando alcanzaron su apogeo en manifestaciones multitudinarias de centenares de miles de personas. EFE

(foto) (vídeo)