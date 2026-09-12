Al menos 13 muertos en un accidente de tráfico en la región rusa de Arcángel

Guardar

Al menos 13 personas han fallecido, entre ellos un número de menores aún por determinar, a causa de un accidente de tráfico entre un minibús, un turismo y un camión de carga en la localidad de Arcánge, en el noroeste de Rusia, según han informado las autoridades locales.

"Como consecuencia del accidente, han fallecido 13 personas, entre las que hay menores. Se está precisando el número total de heridos", ha confirmado el Servicio Estatal de Bomberos y Defensa Civil de la localidad en un comunicado recogido por la agencia rusa TASS.

PUBLICIDAD

Asimismo, las autoridades han confirmado que hay heridos, aunque tampoco ha precisado el número total. El accidente ha tenido lugar alrededor de las 19.22 horas (hora local) en la carretera que conecta Arcángel con Moscú, después de que el minibús, según las investigaciones, el minibús tratase de adelantar al turismo y chocase contra el camión.

Según ha precisado el comunicado, en las labores han participado 39 personas y 15 vehículos de emergencia. Por el momento, se está precisando la información sobre el número total de heridos y su estado. Además, han acudido investigadores y peritos forenses de la Comisión de Investigación de la Federación Rusa y la fiscalía regional ha organizado una investigación.

PUBLICIDAD