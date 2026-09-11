Viernes, 11 de septiembre de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

11S ANIVERSARIO

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Nueva York - Nueva York conmemora este viernes el 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que causaron casi 3.000 muertos y marcaron un antes y un después en la historia reciente de Estados Unidos.

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- El presidente de EE.UU., Donald Trump, participa en el Pentágono en un evento conmemorativo por el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- El exagente del FBI Mark Rossini recuerda todos los días que pudo haber impedido las muertes del 11S y, aunque este viernes se cumplen 25 años del mayor atentado de la historia, esta tortura sigue sin dejarle vivir en paz, según narra en una entrevista con EFE. Por Rosa Díaz (Texto) (Foto) (Vídeo)

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- Las teorías de la conspiración sobre los atentados del 11 de septiembre que surgieron en un incipiente internet, y que, 25 años después siguen convenciendo a un importante número de gente, convirtieron la conspiranoia en un fenómeno pop que explica, en gran parte, el auge que viven actualmente este tipo de narrativas. Por Jorge Ocaña

BRICS CUMBRE

Nueva Delhi - El primer ministro indio, Narendra Modi, se reúne con el presidente ruso, Vladimir Putin, en el margen de la cumbre de líderes de los BRICS en Nueva Delhi, con el comercio y la cooperación económica en el centro de la agenda, y la venta de petróleo y gas como telón de fondo.

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YEMEN CONFLICTO

Saná - El Yemen afronta una nueva escalada tras la toma por los rebeldes hutíes de la estratégica provincia de Al Hudeida y Moca, en el mar Rojo, lo que les permite reforzar sus posiciones cerca de Bab al Mandeb, una de las principales rutas marítimas internacionales.

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FESTIVAL VENECIA

Venecia - El Festival de Venecia clausura su carrera por el León de Oro con el estreno de 'Ritorno a Buenos Aires', del italo-chileno Marco Bechis, que habla con EFE de su trabajo, y 'A Bit Of Light' del iraní Ali Asgari, mientras que Russel Crowe presenta, fuera de competición su documental 'What Love Builds'.

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- Las Jornadas de los Autores y la Semana de la Crítica, certámenes paralelos de la Mostra, anuncian sus premios.

ADEMÁS

CHILE ANIVERSARIO GOLPE | Santiago de Chile – El presidente chileno, José Antonio Kast, el primero desde el retorno de la democracia que reivindica la dictadura de Augusto Pinochet, enfrenta su primera conmemoración del golpe militar como jefe de Estado, con múltiples cuestionamientos a su política de derechos humanos y recortes a programa de búsqueda de detenidos desaparecidos. Por Sebastián Silva (Texto) (Foto)

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- También se enviarán unas claves y un análisis sobre las reformas que han marcado los primeros seis meses del Gobierno del presidente chileno, José Antonio Kast.

ISRAEL ELECCIONES | Jerusalén - Israel comienza a celebrar el año nuevo judío, conocido como Rosh Hashaná, desde este viernes por la tarde, en un contexto de precampaña electoral donde la oposición ha endurecido las críticas contra el Gobierno de Netanyahu y mientras el Ejército israelí continúa bombardeando la Franja de Gaza. (Texto)

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ISRAEL PALESTINA | Madrid - La escritora palestina Adania Shibli traza en su nueva novela, 'Engaño', un retrato certero y sutil de las dificultades a las que se enfrentan los jóvenes palestinos al tiempo que da las necesarias pinceladas para entender la opresión que sufren por parte de las autoridades israelíes, un libro del que habla con EFE. (Texto) (Foto)

IRÁN GUERRA | Teherán - Las tensiones continúan en el golfo Pérsico tras los ataques a petroleros por parte de Estados Unidos e Irán, lo que ha disparado el precio del barril de petróleo, mientras el OIEA ha retomado las exigencias sobre el programa nuclear iraní. (Texto)

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- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo.

FILIPINAS FERRI | Bangkok - Los equipos de rescate filipinos continúan la búsqueda de decenas de personas desaparecidas tras el incendio de un ferri la noche del miércoles, que cubría la ruta desde Manila a la turística Palawan, con al menos cinco fallecidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de las elecciones legislativas suecas del próximo domingo, la Agencia EFE enviará este viernes una serie previa con la guía SUECIA ELECCIONES.

NUESTROS TEMAS

EEUU INMIGRACIÓN | Tucson (EE.UU.) - La construcción de un nuevo tramo de 100 kilómetros de muro fronterizo con México, impulsada por la Administración del presidente Donald Trump, comenzó a finales de agosto en Arizona pese a la oposición de la Nación Indígena Tohono O'odham, que considera que el proyecto viola su soberanía, amenaza el medioambiente y resulta innecesario ante la caída del "95 %" en las detenciones migratorias en ese sector. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

11:00 GMT.- Asunción.- PARAGUAY PARTIDOS.- El gobernante Partido Colorado de Paraguay, también conocido como Asociación Nacional Republicana (ANR), celebra 139 años de fundación. Panteón Nacional de los Héroes (Texto) (Foto)

12:30 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL INFLACIÓN.- El Gobierno divulga la tasa de inflación de Brasil en agosto.

12:30 GMT.- Washington.- EEUU INFLACIÓN.- La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos publica los datos del índice de precios al consumo (IPC) de agosto, que se prevé que aumente por el incremento en los precios de la energía. (Texto)

16:00 GMT.- Nueva York.- EEUU MODA.- La marca española Custo Barcelona presenta su colección primavera-verano 2027 en la Semana de la Moda de Nueva York.

16:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Instituto de Estadística de México divulga los datos de la actividad industrial de julio (Texto)

20:00 GMT.- Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra una semana en rojo, lastrado por el repunte del petróleo y los rendimientos de los bonos ante el temor a una mayor inflación y a la espera de la Fed

Toronto.- FESTIVAL TORONTO.- El K-pop, Rebel Wilson y el canadiense Rick Hansen protagonizan este viernes las Galas del TIFF con "Always Lalisa", sobre la carrera en solitario de LISA, "Girl Group", una comedia musical, y "Man in Motion", sobre la histórica vuelta al mundo en silla de ruedas del atleta canadiense. (Texto)

Santiago.- CHILE ANIVERSARIO GOLPE.- El presidente chileno, José Antonio Kast, el primero desde el retorno de la democracia que reivindica la dictadura de Augusto Pinochet, enfrenta su primera conmemoración del golpe militar como jefe de Estado, con múltiples cuestionamientos a su política de derechos humanos y recortes a programa de búsqueda de detenidos desaparecidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY AGROINDUSTRIA.- Comienza la edición 121 de la Expo Prado, principal feria agroindustrial y ganadera de Uruguay, que reúne a los mejores exponentes de la genética animal, maquinaria, agroinsumos y tecnología aplicada a la producción agropecuaria. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS PRESOS.- Familiares de presos políticos intentan marchar, como parte de un periplo que iniciaron esta semana por otras instituciones, a la sede de la Presidencia de Venezuela para exigir la liberación de estos detenidos, pese al bloqueo que habitualmente imponen las autoridades a las manifestaciones disidentes en esta zona. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Río de Janeiro.- ROCK IN RIO.- Quinta noche de conciertos del festival musical Rock in Río, en el Parque Olímpico de Río de Janeiro. (Texto) (Foto)

Nueva York.- 11S ANIVERSARIO.- Nueva York conmemora este viernes el 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que dejaron casi 3.000 muertos y marcaron un antes y un después en la historia reciente de Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México - 11S ANIVERSARIO- La Embajada de Estados Unidos conmemora el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que dejaron cerca de 3.000 muertos y transformaron la política de seguridad estadounidense, con repercusiones en su relación con México y el resto del mundo. (Texto) (Foto)

San Salvador- EL SALVADOR EL NIÑO - El lago Güija, cuya superficie es compartida por El Salvador y Guatemala, se enfrenta a la disminución de agua en la época de verano debido a la falta de lluvias en el país centroamericano provocada por el impacto del fenómeno de El Niño, que también ha afectado la producción de cultivos como el maíz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ EXPORTACIONES.- El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presenta la Evolución de las Exportaciones e Importaciones en Perú hasta el mes de julio. (Texto)

Lima.- PERÚ ABUSOS.- Una delegación del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), presenta las conclusiones de su visita a la provincia amazónica de Condorcanqui, cercana a la frontera de Perúcon Ecuador, donde se han denunciado numerosos casos denunciados de violencia sexual contra niñas indígenas desde hace más de una década. (Texto)

Ciudad de Guatemala - GUATEMALA JUSTICIA - Un juez guatemalteco resuelve este viernes si cierra de forma definitiva el proceso penal por delitos como terrorismo contra cuatro líderes indígenas, luego de que la Fiscalía retirara las acusaciones derivadas de las protestas de 2023 para defender los resultados electorales de ese año. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México -MÉXICO SERIES - La desigualdad ante la ley, la impunidad y la delgada frontera entre buscar justicia y tomarla por propia mano atraviesan ‘El Juicio’, una serie inspirada en casos reales de abuso sexual con la que Eugenio Derbez, Daniel Krauze y Pedro Alonso cuestionan un sistema en el que el poder y los recursos pueden inclinar la balanza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

06:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO PIB.- La Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) difunde la evolución del producto interior bruto (PIB) británico en el mes de julio.

08:00 GMT.- París.- AIE PETRÓLEO.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo.

08:00 GMT.- Roma.- ITALIA DESEMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística (Istat) publica los datos de empleo del segundo trimestre de 2026. (Texto)

08:00 GMT.- Lisboa.- OTAN MANIOBRAS.- Equipos de las fuerzas de operaciones especiales de la OTAN participan este viernes en el ejercicio de entrenamiento BOLD MARINA en el puerto de Lisboa junto con empresas militares de los países aliados, que pondrán a prueba sus drones marítimos, vehículos aéreos no tripulados y sistemas de detección.

09:15 GMT.- Bruselas.- UCRANIA GUERRA.- El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, ofrece una rueda de prensa para informar de la primera reunión de la alianza entre la Unión Europea y Ucrania sobre drones.

12:00 GMT.- Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- El Festival de Venecia clausura su carrera por el León de Oro con el estreno de 'Ritorno a Buenos Aires', del italo-chileno Marco Bechis y 'A Bit Of Light' del iraní Ali Asgari. Por Marta Garde y Gonzalo Sánchez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30 GMT.- Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- Russell Crowe confiesa su pasión por la música en el Festival de Venecia con la presentación de su documental ‘What Love Builds’, estrenado fuera de concurso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT y 17.00 GMT.- París.- CÉLINE DION.- El Ayuntamiento de París organiza un karaoke gigante de Céline Dion, en vísperas del retorno de la estrella canadiense a los escenarios, que se producirá en París con una serie de 16 conciertos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT- París.- BCE FRANCIA.- La presidenta del Banco Central Europea (BCE), Christine Lagarde, participa en la universidad de verano del banco francés BCPE.

14:45 GMT.- Roma.- FESTIVAL VENECIA.- Las Jornadas de los Autores, certamen paralelo e independiente del Festival de Venecia, celebra su ceremonia de entrega de premios, con películas en liza como la mexicana 'Salón de belleza' o la argentina 'A veces me entra tristeza, otras veces rebelión", entre otras.

16:30 GMT.- Roma.- FESTIVAL VENECIA.- La Semana Internacional de la Crítica, certamen paralelo e independiente del Festival de Venecia, anuncia las películas ganadoras de su 41 edición.

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- Decenas de miles de judíos de todo el mundo viajan a Uman un año más a pesar de la guerra para pasar el Año Nuevo judío junto a la tumba del rabino jasídico Najman de Bréslev. (Texto) (Audio) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA TIPOS.- El Banco Central de Rusia decide si baja nuevamente los tipos de interés o los mantiene a nivel actual. (Texto)

Londres.- HEATHROW TRÁFICO.- El aeropuerto londinense Heathrow divulga la cifra del número de pasajeros que pasaron por sus terminales en el mes de agosto. (Texto)

07:00 GMT.- Madrid.- ESPAÑA GUYANA.- El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) entrega al presidente de Guyana, Mohamed Irfaan, la medalla de honor de su organización. (Texto)

12:00 GMT.- Madrid.- 11S ANIVERSARIO.- El exagente del FBI Mark Rossini todos los días recuerda que pudo haber impedido las muertes del 11S y, aunque este viernes se cumplen 25 años del mayor atentado de la historia, esta tortura sigue sin dejarle vivir en paz, según narra en una entrevista con EFE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

12:15 GMT.- Nairobi.- AVES INFORME.- BirdLife International presenta su informe 'Estado de las Aves del Mundo' en el marco de la Cumbre Mundial de Rutas Migratorias en Nairobi. (Texto)

Asia

Seúl.- COREA DEL SUR MANIOBRAS.- Corea del Sur, Estados Unidos y Japón concluyen las maniobras Freedom Edge para contrarrestar la amenaza de misiles y armamento nuclear de Corea del Norte, en medio de las aspiraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de reunirse este año con el líder norcoreano, Kim Jong-un. (Texto)

Bangkok.- TAILANDIA EMPRESAS.- La Bolsa de Valores de Tailandia flexibiliza los criterios de cotización para sectores como la electrónica, la robótica y la bioquímica, con vistas a atraer a sectores considerados de alto potencial.

Nom Pen.- BIRMANIA CAMBOYA.- El líder del Gobierno militar de Birmania, Min Aung Hlaing, visita Camboya en el marco de su trepidante agenda internacional en búsqueda de reconocimiento extranjero, reducido a mínimos desde el golpe castrense de febrero de 2021.

Nueva Delhi.- BRICS CUMBRE.- El primer ministro indio, Narendra Modi, se reúne con el presidente ruso, Vladimir Putin, en el margen de la cumbre de líderes de los BRICS en Nueva Delhi, con el comercio y la cooperación económica en el centro de la agenda.

Palawan.- FILIPINAS FERRI.- Los equipos de rescate filipinos continúan la búsqueda de decenas de personas desaparecidas tras el incendio de un ferri la noche del miércoles, que cubría la ruta desde Manila a una zona de la turística Palawan, con al menos cinco fallecidos.

Redacción EFE Internacional (34)913 46 71 00

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