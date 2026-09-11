La FIFA imparte un curso para el desarrollo del fútbol en Cuba

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La Habana, 10 sep (EFE).- Dos entrenadores de la FIFA han impartido en Cuba un curso de capacitación enfocado en el desarrollo del fútbol aficionado y la implementación del Programa de Desarrollo del Talento dirigido a profesores, preparadores y directivos, informaron este jueves medios deportivos.

En el curso que forma parte de las acciones de la FIFA para reducir la brecha competitiva entre regiones, se trataron temas para la profesionalización del deporte, desde la metodología de entrenamiento hasta la gestión en las categorías base, la detección de talentos y la organización del fútbol aficionado.

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Los consultores técnicos regionales de la FIFA, Daniel Bañales (Conmebol) y Jorge Jiménez (Concacaf), actualizaron a los participantes cubanos en metodologías para la formación de entrenadores, practicantes e infraestructura, informó la web Jit, del Instituto Nacional de Deportes de la isla.

Jiménez evaluó de "muy positivo" del desarrollo del taller y resaltó los "buenos resultados" competitivos de Cuba como su clasificación al mundial de futsal y a las dos últimas ediciones mundiales de categorías menores (sub-17 y sub-20), y consideró que se hace un trabajo "muy serio y multidisciplinario" para desarrollar la práctica del fútbol en la isla.

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"Somos optimistas en que pueden aspirar a seguir obteniendo buenos resultados a nivel competitivo y social", añadió.

El fútbol ha ganado en popularidad y afición entre los niños y jóvenes cubanos en la última década, sobre todo por las transmisiones en la televisión estatal de los partidos de ligas internacionales o de países como España, como el Real Madrid y el Barcelona.

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El crecimiento de los aficionados al fútbol en Cuba ha llegado a compararse con la pasión por el béisbol, declarado Patrimonio Nacional en 2021, que ha sido tradicionalmente el deporte más seguido y cuenta con grandes figuras, incluso en las Grandes Ligas de los Estados Unidos (MLB) y en las de Japón. EFE