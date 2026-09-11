Guardar

Copán Ruinas (Honduras), 10 sep (EFE).- Coincidiendo con los 1.600 años de la llegada del primer rey maya de Copán, en el oeste de Honduras, K’inich Yax K’uk’ Mo’, la productora Cecilia Durán inició la presentación del cortometraje 'Huantepeque: El vengador', un drama mitológico inspirado en la literatura hondureña y arraigado en el universo espiritual y simbólico maya.

"'Huantepeque: El Vengador' versa sobre una historia de dos hermanos, podríamos decir Caín y Abel, ambientada en el período clásico de Copán", explicó a EFE la productora Durán, quien precisó que "el proyecto nace del cuento corto de Óscar Acosta", escritor, periodista y diplomático hondureño ya fallecido.

PUBLICIDAD

También, agregó que el cortometraje, de 15 minutos de duración, fue producido por Otoño Films, Fosforito Films y Render, casas productoras que unieron sus capacidades creativas, técnicas y de gestión para llevar a la pantalla un relato fundamental de la literatura hondureña y desarrollar su universo transmedia.

El cuento corto de Acosta relata que "El Cacique Huantepeque asesinó a su hermano en la selva, lo quemó y guardó sus cenizas calientes en una vasija. Los dioses mayas le presagiaron que su hermano saldría de la tumba a vengarse, y el fraticida, temeroso, abrió dos años después el recipiente para asegurarse que los restos estaban allí. Un fuerte viento levantó las cenizas, cegándolo para siempre".

PUBLICIDAD

El proyecto transmedia que promueve Durán y sus compañeros de producción consiste en una instalación museográfica con cinco ejes de contenido: cine, arte, literatura, arqueología y museografía, explicó Durán, quien en 2027 llevará el cortometraje a varias regiones de Honduras para que tenga la mayor difusión posible.

La producción contó con el apoyo de varias instituciones y la comunidad en general del pueblo de Copán Ruinas, donde se localiza el Sitio Arqueológico Maya, uno de los principales atractivos culturales y turísticos del país centroamericano.

Durán también destacó el esfuerzo musical para el cortometraje, con "piezas originales grabadas con instrumentos autónomos e híbridos, con una fusión digital, y la muy buena fotografía".

A la productora, que también tiene prevista la publicación de un libro relacionado con el cortometraje, le hubiera gustado grabarlo en lengua maya-chortí, pero de esa etnia quedan vivas muy pocas personas que la hablan.

Con 'Huantepeque: El Vengador', que fue proyectado el pasado día 5, cuando se cumplieron los 1.600 años de la llegada del primer rey de la dinastía copaneca a Honduras, en el Sitio Arqueológico de Copán que recoge una historia maya escrita en piedra, Durán también invita a los hondureños "a soñar con una cosmovisión maya".

PUBLICIDAD

La proyección en la Plaza Principal, por invitación del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), "reviste un significado profundamente especial. Presentar una obra que dialoga con el imaginario maya en uno de los espacios más importantes de nuestra historia permite establecer un encuentro entre el cine, la literatura, la memoria y el patrimonio cultural hondureño", dijo la productora hondureña.

La presentación especial del cortometraje en Copán no constituye el estreno oficial de 'Huantepeque: El Vengador'. El proyecto transmedia se encuentra todavía en su etapa final y su estreno oficial, concebido para ser compartido junto con todo el equipo que hizo posible la obra, será anunciado próximamente, indicó Durán. EFE

PUBLICIDAD

(foto)(video)