Primer ministro neerlandés admite usar IA para escribir publicaciones en redes sociales

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La Haya, 11 sep (EFE).- El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, y su partido, el liberal progresista D66, han admitido que usan herramientas de Inteligencia Artificial (IA) “en alguna ocasión, para facilitar un poco el trabajo” a la hora de redactar publicaciones en redes sociales, incluidas algunas sobre asuntos sensibles como unas disculpas oficiales.

Después de que una investigación periodística del diario neerlandés De Volkskrant revelara que varios de los mensajes en las redes sociales del jefe del Gobierno neerlandés habían sido redactados, en parte o en su totalidad, con ayuda de IA, Jetten explicó a la televisión pública NOS que “usar la IA como herramienta no significa que después el contenido no sea revisado por una persona”.

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El periódico analizó 1.812 publicaciones difundidas desde 2021 en las cuentas de Jetten y D66 en X, Instagram, Facebook y LinkedIn, y concluyó que al menos 232 de ellas fueron generadas con ayuda de herramientas de IA: 68 procedían de cuentas personales del primer ministro y 164 de las del partido.

Algunos de esos mensajes están relacionados con temas como la guerra en Ucrania, la conmemoración del derribo del vuelo MH17 o las disculpas oficiales de este verano a la comunidad moluqueña por el trato recibido tras la Segunda Guerra Mundial.

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El uso de estas herramientas aumentó a partir del 4 de junio de 2025, un día después de la caída del Gobierno anterior, y desde entonces alrededor del 30% de las publicaciones analizadas habrían sido escritas con ayuda de la IA.

D66 defendió que existe supervisión humana, que usan “la IA como herramienta, igual que tantos neerlandeses”, y que “cada publicación y todo el contenido comienza y termina siempre con la mirada y las correcciones” de equipos del partido.

La formación explicó que emplea estos sistemas para preparar primeros borradores, corregir la ortografía o la estructura, y simplificar frases o reducir textos demasiado largos.

“Los textos están escritos a partir de las aportaciones de Rob Jetten y son aprobados y modificados por el propio Rob Jetten”, agregó.

Varios expertos han advertido a los medios locales que el uso de la IA para escribir mensajes personales podría llevar a los ciudadanos a “preguntarse: ¿quién es realmente Jetten?”, en palabras de Claes De Vreese, profesor de IA.

De Vreese señaló que estas herramientas “crean una especie de emoción deseable, no necesariamente es lo que realmente se siente”, y alertó de que esto podría afectar a la credibilidad de los mensajes del primer ministro.

Pieter Walraven, de la consultora de comunicación Public Matters, defendió que “la IA es un asistente y una herramienta de apoyo muy útil”, pero “la cuestión se complica cuando las personas copian sin más mensajes generados por IA; si los políticos empiezan a formarse una opinión basándose en la IA, entonces sí estaríamos ante una evolución preocupante”.

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D66 ha defendido durante años aprovechar las posibilidades de la IA, pero también ha pedido transparencia en su utilización y apoyó en su programa para las elecciones europeas de 2024 la introducción de “etiquetas para todo contenido generado con IA”. EFE