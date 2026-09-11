La UER confirma que 11 países participarán en la primera edición asiática de Eurovisión

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Ginebra, 11 sep (EFE).- Once países participarán en la primera edición de la versión asiática de Eurovisión, que se celebrará el 14 de noviembre en Bangkok, la capital tailandesa, confirmó este viernes la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

Junto al país anfitrión, competirán artistas de Corea del Sur, Filipinas, Malasia, Mongolia, Camboya, Laos, Vietnam, Bangladés, Nepal y Bután, según indicó la UER en sus cuentas oficiales en redes sociales.

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Bután, Vietnam, Corea del Sur, Filipinas y Malasia ya han anunciado los artistas que representarán a sus países, mientras que el resto lo harán antes de finales de octubre tras celebrar finales nacionales.

Como en el caso europeo, cada país será representado por su cadena nacional de televisión.

La década pasada ya hubo proyectos de llevar la marca Eurovisión al continente asiático, aunque finalmente no se concretaron. EFE