Agencias

Sánchez dice sobre el 11S que "ningún país" puede garantizar su seguridad en solitario

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Madrid, 11 sep (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este viernes que "ningún país" puede garantizar su seguridad en solitario, cuando se cumplen 25 años de los atentados cometidos en EE.UU. el 11 de septiembre de 2001, y apeló a la "cooperación" y al "multilateralismo" en las relaciones internacionales.

El 11S "cambió el mundo" y sus lecciones "siguen vigentes", escribió en la red X.

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"Ningún país puede garantizar su seguridad en solitario. Necesitamos más cooperación, más multilateralismo y más respeto al derecho internacional", consideró el jefe del Ejecutivo.

En este día "de triste recuerdo", añadió, "recordamos a las víctimas y sus familias, y transmitimos toda nuestra solidaridad y cariño al pueblo americano".

España "seguirá trabajando por la paz -se comprometió Sánchez-, por la democracia y por un orden internacional basado en reglas". EFE

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