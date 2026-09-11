Rosalía y Loli Bahia se dan su primer beso público en el Abierto de Tenis en Nueva York

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Nueva York, 11 sep (EFE).- La cantante Rosalía y la modelo francesa Loli Bahia protagonizaron su primer beso en público mientras disfrutaban de un partido de semifinales del Abierto de Tenis en Nueva York, donde ambas fueron fotografiadas besándose en las gradas.

La cantante Rosalía y la modelo francesa Loli Bahia no dudaron en hacer público su amor al protagonizar su primer beso frente a las cámaras. Ambas fueron fotografiadas mientras se besaban en las gradas durante un partido de semifinales del Abierto de Tenis de Nueva York.

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La cantante catalana y la modelo, que llevan meses siendo fotografiadas juntas en distintos lugares, acudieron el jueves al partido entre la estadounidense Coco Gauff y la kazaja Elena Rybakina acompañadas de la actriz estadounidense Alexa Demie, conocida por su papel en la serie 'Euphoria'.

A finales del año pasado comenzaron los rumores de la relación entre la cantante y la modelo, y desde entonces se les ha visto juntas en ciudades como Río de Janeiro, París, Madrid, Sicilia y Nueva York. En abril, Rosalía protagonizó además un efusivo abrazo con Bahia durante uno de sus conciertos en Ámsterdam.

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La cantante también le ha dedicado canciones y mensajes, mientras que ambas han ido haciendo cada vez más visibles sus muestras de afecto en público.

Pero no fue sino hasta ahora que decidieron dar rienda suelta a su amor. La pareja, que se mostró muy relajada, estuvo acompañada por la actriz Alexa Demie, conocida por su papel en la serie 'Euphoria'.

Bahia, de 23 años, comenzó su carrera como modelo a los 17, cuando debutó en la pasarela de Louis Vuitton para la colección otoño-invierno 2020-2021. Desde entonces ha desfilado para algunas de las principales firmas internacionales, entre ellas Chanel, Saint Laurent, Max Mara y Prada.

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