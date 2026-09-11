El IPC de Brasil modera su avance en agosto al 4,22% interanual y retrocede un -0,32% mensual

17/07/2009 Cristo del Corcovado, situado en Río de Janeiro (Brasil). MADRID ECONOMIA ESPAÑA EUROPA KAZUO OKUBO/EMBRATUR

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El Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPCA) de Brasil cerró agosto en el 4,22% interanual, por debajo del 4,44% registrado durante el mismo mes del año anterior, según ha informado este viernes el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Además, los precios del octavo mes del año retrocedieron un -0,32% respecto de los que se anotaron en julio, cuando avanzaron un 0,07%. Así, la revalorización acumulada hasta agosto es del 3,11%.

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El epígrafe de gastos personales lideró las subidas mensuales con un 1,30%, seguido de los artículos para el hogar (0,64%) y la educación (0,47%). Por el contrario, se abarataron los costes residenciales (-1,87%), de transporte (-0,86%) y de alimentos y bebidas (-0,34%).

El Banco Central de Brasil (BCB) decidió en agosto reducir los tipos de interés en 25 puntos básicos y los dejó en el 14%. El instituto emisor tomó dicha medida al entender que era "coherente" con su estrategia de estabilizar los precios, "atemperar" las "fluctuaciones económicas" y fomentar el pleno empleo.

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