Liberados diez pescadores iraníes que permanecían retenidos en Emiratos

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Las autoridades de Irán han anunciado este viernes la puesta en libertad de diez pescadores iraníes retenidos en Emiratos Árabes Unidos tras permanecer desaparecidos durante semanas junto a otros tres en aguas cercanas a Bandar Lengeh, ciudad portuaria a orillas del golfo Pérsico.

El Consulado de Irán en Dubái ha confirmado la liberación de los diez iraníes, que han partido de la ciudad emiratí hacia el aeropuertoI Imam Jomeini de Teherán a bordo de un vuelo de Sepehran Airlines, según recoge la agencia de noticias IRNA.

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Las autoridades no han dado parte, sin embargo, de los otros tres pescadores, cuyo paradero sigue sin conocerse.

Teherán confirmó a mediados de julio que otros 55 marineros regresaron al país tras ser detenidos por la Guardia Costera emiratí entre finales de febrero y abril debido a un presunto "fallo en los sistemas de seguimiento".

La misión diplomática iraní apuntó entonces a que estos pescadores fueron detenidos en los primeros compases de la guerra de Irán con Estados Unidos e Israel después de que entraran por error en aguas territoriales de Emiratos Árabes Unidos en medio de la confusión por el conflicto en la región.

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Las tensiones entre los dos países permanecen desde entonces y, de hecho, el pasado agosto las autoridades emiratíes suspendieron hasta nuevo aviso todas sus relaciones comerciales, intercambios mercantiles y transacciones financieras con Irán, tras detectar el lanzamiento de misiles balísticos iraníes hacia su territorio.