Paz Vega se sincera sobre el gran momento que está viviendo tras su separación de Orson Salazar

11/09/2026 Paz Vega ha viajado al FesTVal para presentar 'Masterchef Celebrity Legends' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Centrada en el trabajo y en regularizar su situación con Hacienda -debe 1,8 millones de euros al fisco, una cifra que ha reducido en más de 400.000 euros en el último ejercicio- tras su complicada separación matrimonial y profesional de Orson Salazar el pasado abril después de 25 años formando un tándem inseparable en lo personal y lo laboral, Paz Vega ha reaparecido en el FesTVal de Vitoria para presentar 'Masterchef Celebrity Legends' junto al resto de leyendas de 'Masterchef' que ahora tienen una segunda oportunidad para hacerse con la victoria en el popular programa de TVE, entre las que destacan nombres como David Bustamante, Bibiana Fernández, Manuel Díaz 'El Cordobés', Anabel Alonso, Pocholo Martínez-Bordiú o Santiago Segura.

Radiante, y derrochando estilo con una camisa blanca y una vaporosa falda midi de gasa gris con aplicaciones joya tridimensionales en forma de flor al tono, la protagonista de 'Lucía y el sexo' se ha sincerado sobre la etapa vital que está atravesando, e, ilusionada y confesando en qué se ha apoyado en estos meses convulsos, ha querido agradecer el cariño y respeto con el que la ha tratado la prensa tras su ruptura con el padre de sus tres hijos, Orson, Ava y Lennon.

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"Para mí 'Masterchef Celebrity Legends ha sido un regalo maravilloso. He disfrutado muchísimo. He aprendido, he vuelto a aprender de cocina. Y he conocido a gente a la que evidentemente admiraba, pero que no había trabajado. Y es verdad que ha sido increíble" ha reconocido la actriz, que en su edición en 2018 finalizó en segunda posición tras Ona Carbonell, y ha encontrado en el concurso una vía de escape en la que refugiarse en su peor momento.

En el primer programa, que ya se ha emitido, Paz sorprendió a todos con su plato, al que llamó "corazón roto viajando por el Mediterráneo", compuesto por corazón de atún acompañado de salmorejo italiano con queso crema, hojas de albahaca, corazón de tomate y chips de alcachofa. Quitando hierro a los comentarios que apuestan porque su receta haría alusión al delicado trance personal que está viviendo tras su separación de Orson, la intérprete ha asegurado que eligió el nombre "porque lo troceé así, picadito, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin. Y lo hice, chin, chin, chin, chin. Y ahí se quedó". "En la vida no me gusta el corazón roto, no, no. Pero en la cocina sí me gusta el corazón. Y me gusta, tiene mucha proteína. Nivel alto de proteína" ha comentado echando balones fuera.

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Tras su paso por los fogones de 'Masterchef', la andaluza se ha volcado en el rodaje de su segunda película como directora, 'Ana no' y, como confiesa, centrarse en el trabajo ha sido lo que le ha hecho volver a ser la misma de siempre: "Estoy bien, muy bien, gracias. Muy bien. Muy bien, muy contenta trabajando con las energías renovadas y sobre todo ilusionada con mi proyecto". "Muy, muy, muy. Bueno, ¿se me ve?" ha respondido con una gran sonrisa a la pregunta de si es feliz.

Y aunque en abril se juntó la confirmación de su separación de Orson con las informaciones sobre sus graves problemas económicos por su millonaria deuda con Hacienda, Paz ha querido agradecer a la prensa el "haberlo tratado con cariño". "Yo agradezco el interés, y las veces que de repente os he encontrado en algún sitio, en la calle o algo, he notado que hay cariño, respeto y yo de verdad que os lo agradezco un motón" ha expresado.

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Además, la actriz también ha respondido al ataque de Alba Carrillo cuestionando que participe en 'Masterchef Celebrity Legends" en la cadena pública teniendo en cuenta la elevada cantidad que debe al fisco: "No sé muy bien lo que ha dicho, algo me han contado, pero será una opinión. Todo el mundo tiene derecho a decir lo que piensa. Cada uno con su palabra y con su vida puede hacer lo que quiera. No tengo nada que decir. Yo puedo hablar de alguien que conozco, pero yo a ella no la conozco. En todo caso, es una opinión y, como opinión, es respetable", ha sentenciado.