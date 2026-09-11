Kallas: revisar defensa de la UE para 2030 es "demasiado tarde" por el aumento de amenazas

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Bruselas, 11 sep (EFE).- La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, consideró que plantear la preparación de la defensa europea con el horizonte de 2030 es "demasiado tarde" y reclamó acelerar los esfuerzos ante el aumento de las amenazas contra Europa.

"Estamos examinando el estado de preparación de la defensa para 2030 y me parece que es demasiado tarde", declaró Kallas en una entrevista publicada este viernes por el diario belga "Le Soir".

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La ex primera ministra estonia advirtió además de que hablar de "ataques híbridos" puede quedarse corto para describir lo que está ocurriendo y sostuvo que Rusia "no deja de escalar y pone a prueba hasta dónde puede llegar".

"'Ataques híbridos' es una definición un poco vaga de lo que pasa realmente", afirmó Kallas, que señaló que la UE estudia qué más puede hacer para defenderse y denunció que hay "'diplomáticos' que no lo son realmente" y que desde embajadas reclutan a pequeños delincuentes para cometer actos de sabotaje.

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La también vicepresidenta de la Comisión Europea aseguró que "las amenazas se intensifican" y que los ataques alcanzan ya territorio europeo, por lo que, a su juicio, "tenemos que actuar más deprisa".

Kallas explicó que ese fue el motivo por el que propuso recientemente crear un grupo de alto nivel formado por expertos que pudiera plantear medidas concretas para acelerar la preparación europea en materia de defensa.

Sin embargo, reconoció que la iniciativa encontró una fuerte oposición entre las capitales, circunstancia que la llevó a cancelar la presentación y la puesta en marcha del grupo.

"Los Estados miembros se opusieron realmente a esa idea. Muy bien, busquemos otras soluciones. Pero no renuncio a ese objetivo: tenemos que actuar más deprisa", añadió Kallas. EFE