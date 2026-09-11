Sánchez aboga por una Cataluña que avanza "desde la convivencia y aquello que nos une" en su felicitación de la Diada

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido una Cataluña que "avanza" desde "la convivencia, el respeto y aquello que nos une" en su felicitación por la Diada este viernes, 11 de septiembre.

"Este 11 de septiembre celebramos una Cataluña abierta, plural y diversa, que mira al futuro con esperanza y ambición", ha escrito Sánchez en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

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Los actos institucionales de la Diada han arrancado a las 9.00 horas con la tradicional ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova --último conseller en cap de Barcelona antes de la abolición de las instituciones de la Generalitat en 1714-- en la Ronda de Sant Pere de Barcelona, en la que participará el Govern, la Mesa del Parlament, partidos e instituciones.