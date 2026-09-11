El presidente de la entidad española de autores SGAE es distinguido en Argentina

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Buenos Aires, 11 sep (EFE).- La Sociedad General de Autores de Argentina (Argentores) distinguió este viernes al presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) de España, Antonio Onetti, por su trayectoria y su compromiso en la defensa de los derechos de los creadores.

Onetti recibió el reconocimiento en el Auditorio Gregorio de Laferrère de la sede central de Argentores en Buenos Aires durante el acto de cierre de una semana de reconocimientos organizada con motivo del Día del Autor en Argentina.

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El dramaturgo y guionista español presidió la Fundación SGAE entre 2012 y 2015, fue vicepresidente del Colegio Audiovisual de la entidad entre 2018 y 2020 y ocupa la presidencia de la entidad desde el 30 de abril de 2020.

La distinción se enmarcó en la entrega de los premios con los que Argentores reconoce cada año la producción autoral argentina en las áreas de Teatro, Radio, Cine, Televisión y Nuevas Tecnologías.

Los galardones se entregaron entre el 7 y el 11 de septiembre en distintos actos celebrados en el Auditorio Gregorio de Laferrère, con reconocimientos a autores, autoras y profesionales vinculados a la creación.

La programación concluyó este viernes, Día del Autor en Argentina, con la entrega del Gran Premio de Honor de Teatro al dramaturgo Daniel Dalmaroni, además de las 'Bodas de Oro' y otras distinciones especiales, entre ellas la concedida a Onetti. EFE

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